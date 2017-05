Winst Emirates Airlines daalt met 80 procent

De winst van luchtvaartgroep Emirates is in het afgelopen jaar onderuit gegaan. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het bedrijf donderdag heeft gepresenteerd (pdf). De groep moet het stellen met 70 procent minder winst (omgerekend 616 miljoen euro), Emirates Airlines’ winst daalde met 80 procent tot omgerekend 313 miljoen euro.

Als verklaring voor de sterke winstdaling noemt Emirates-topman sjeik Ahmed bin Saeed al-Maktoum onder meer de internationale onrust. De mislukte coup in Turkije, de migratie naar Europa en de aanslagen in onder meer Brussel, Berlijn en Parijs hebben geleid tot toegenomen bezorgdheid, zo zegt hij in het jaarverslag. Verder zou de Brexit geleid hebben tot groeiende onzekerheid over gevolgen voor het bedrijfsleven. Ook de strengere toelatingseisen voor de VS en de aangescherpte veiligheidsmaatregelen voor luchtvaart naar de VS hebben in tijden van negatieve valuta-effecten gevolgen gehad, aldus de sjeik:

“Hoewel er in delen van Azië, Afrika en Oceanië voor de luchtvaart nog stukken heldere hemel zijn, hebben de marges in het algemeen deuken opgelopen nu maatschappijen hun prijzen verlagen om reizen te stimuleren in een zwakke wereldeconomie.”

De andere dochteronderneming van de Emirates Group, luchtvaartdienstverlener Dnata deed het in het afgelopen jaar beter dan de rest van de organisatie. De omzet groeide met 14,6 procent tot omgerekend ruim 3 miljard euro. De winst kwam uit op 303 miljoen.