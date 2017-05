‘Waardeloos examen Nederlands over apocalyptisch geschreeuw’

En? Hoe ging het?

Babette: „Verschrikkelijk”.

Cas: „Ja, echt verschrikkelijk. De 39 vragen, allemaal over teksten en tekstfragmenten, waren bijna allemaal open vragen. Dus je was ontzettend lang bezig.”

Babette: „Ik heb de laatste tien vragen niet kunnen maken door tijdgebrek. Ik dacht dat ik nog een half uur had, maar toen stond er ineens iemand aan m’n bureautje. Toen heb ik nog snel de laatste meerkeuzevragen gegokt.”

Het examen Nederlands bevatte dit jaar teksten over de rechten van mannen en vrouwen en strafrecht.

Cas: „Sommige teksten waren best aardig. Niet alles was rampzalig. Het was meer de combinatie: te lang, te veel en te ingewikkeld geformuleerde vragen. Ik was wel op tijd klaar, maar heb me echt moeten haasten.”

Babette: „Je mocht in je antwoorden de woordlimiet niet overschrijden. Dus ik was de hele tijd aan het tellen en puzzelen. Echt zonde.”

Wat vonden jullie de moeilijkste examenvraag?

Babette: „De aanloop ernaartoe is al hartstikke vaag: ‘Standpunten met betrekking tot de stand van zaken van de emancipatie’, het ‘kennelijke standpunt’ en het ‘veronderstelde standpunt’. Eh, wat? Al die jaren hebben we onderscheid moeten maken tussen een betoog, een uiteenzetting en een beschouwing. Maar wat was dit in hemelsnaam?”

Babette: „En die woorden die in het examen gebruikt werden. ‘Laatdunkend’, ‘verkapte borstklopperij’, ‘apocalyptisch geschreeuw’. Ja, die laatste vond ik wel grappig.”

Sloten de vragen aan op de lesstof?

Babette: „Nou, er werd gevraagd naar een drogreden. Dat moest ‘hellend vlak’ zijn. Daar had ik nog nóóit van gehoord. Dat staat ook niet in onze examenbundel Nederlands.

Cas: „Bij ons was dat wel in de les behandeld.”

Hoe was jullie voorbereiding?

Cas: „Een vriendin van me zei; als je het examen maakt van vorig jaar, dan zit je gebakken. Nou, dat had ik al af na anderhalf uur en daarvoor haalde ik een 8. Super-easy. Maar dit examen was echt waardeloos.”

Babette: „Bij het LAKS is al een recordaantal klachten [bijna 25.000 woensdag 22.00 uur] binnen. Ik kwam vanmiddag heel verdrietig thuis. Maar toen zei m’n moeder: ach, al zou je een 3 hebben, dan sluit je het nog met een voldoende af.”