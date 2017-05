VRE-bacterie vastgesteld op trauma-afdeling AMC

In het AMC is bij vijf patiënten een infectie met de antibioticumresistente VRE-bacterie geconstateerd. De zieken lagen op de afdelingen traumatologie en chirurgie. Vijf patiënten zijn geïsoleerd. Driehonderd mensen die mogelijk met de geïnfecteerden in contact zijn geweest, worden onderzocht. De afdelingen worden extra goed schoongemaakt.

De VRE-bacterie is een enterokok die resistent is voor het veelgebruikte antibioticum vancomycine. De bacterie komt voor in de darmen, en vormt voor gezonde mensen zelden een gevaar. Bij patiënten is een grotere kans op een ernstige infectie. Zij worden bij besmetting behandeld met speciale antibiotica.

Van de vijf besmette patiënten vertonen vier geen symptomen. Zij kunnen dan ook niet behandeld worden. De enige patiënt die ziek is geworden, is de patiënt bij wie de bacterie als eerste werd vastgesteld in het bloed. De bacterie had ook een abces veroorzaakt in de buik. Inmiddels gaat het volgens het AMC weer goed met de zieke.

Volgens de meest recente cijfers van het RIVM kwamen VRE-besmettingen in 2015 in Nederlandse ziekenhuizen zestien keer voor. Het was daarmee na MRSA de meest voorkomende ziekenhuisbacterie.