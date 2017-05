VolkerWessels houdt het graag simpel

Beleggen in bouwbedrijven vergt incasseringsvermogen en onverstoorbaarheid, bleek deze week weer eens. BAM en Heijmans, twee bouwers die hun aandeelhouders de voorbije jaren al tot wanhoop dreven met forse verliezen, kregen klappen op de beurs na teleurstellende kwartaalcijfers. Het aandeel BAM verloor donderdag zelfs 8,5 procent.

Niet het beste gesternte dus, waaronder VolkerWessels, na BAM de tweede bouwer van Nederland, deze vrijdag zijn debuut maakt op de Amsterdamse beurs. Of eigenlijk is het een rentree: tot 2003 was de onderneming ook al beursgenoteerd. Oprichtersfamilie Wessels haalde het bedrijf toen voor 700 miljoen euro van de beurs. Als reden voor de terugkeer noemt de familie nu dat ze haar kapitaal meer wil spreiden. In eerste instantie gaat ongeveer een derde van de aandelen in de verkoop, later volgt meer.

Analisten zijn optimistisch over de vooruitzichten. Na jaren van diepe crisis wordt er dankzij een aantrekkende economie weer volop gebouwd in Nederland en andere West-Europese landen waar de grote Nederlandse bouwbedrijven actief zijn. De koersval van BAM en Heijmans lijkt dan ook eerder een teken dat de verwachtingen van beleggers over het herstel iets té hooggespannen waren dan een terugkeer naar de crisisdagen.

Bovendien is VolkerWessels (16.000 werknemers, 5,5 miljard euro omzet) de crisis als enige grote Nederlandse bouwer relatief goed doorgekomen, benadrukken analisten van de banken die de beursgang begeleiden in hun rapporten. Zónder operationele verliezen. Alleen in 2012 belandde VolkerWessels voor 200 miljoen euro in het rood, na een afboeking op grondposities.

Rotondes en fietspaden

Hoe kan dat? Ballast Nedam ging nota bene bijna failliet en werd uiteindelijk in 2015 van de ondergang gered en van de beurs gehaald door de Turkse bouwer Renaissance. Heijmans leed vorig jaar nog een recordverlies van 110 miljoen euro en ook BAM kwam regelmatig in het nieuws vanwege „probleemprojecten”, zoals het Navo-hoofdkwartier in Brussel.

VolkerWessels onderscheidt zich van zijn Nederlandse branchegenoten doordat het relatief veel kleine projecten doet, stellen analisten van ING, één van de begeleidende banken. Tweederde van de opdrachten die het bedrijf met hoofdkantoor in Amersfoort aanneemt, zijn zo klein dat er geen openbare aanbesteding aan vooraf gaat. Driekwart van de opdrachten heeft een „herhalend karakter”. Veel rotondes, fietspaden en kleinschalige woningbouw dus.

Concurrenten kwamen veelal in de problemen met grote, complexe projecten. In crisistijd werd er maar weinig aanbesteed. Om personeel toch aan het werk te houden en prestigieuze opdrachten binnen te halen, schreven bouwers vaak veel te scherp in. Dat leidde tot kostenoverschrijdingen en miljoenenverliezen, waar VolkerWessels dus minder last van had.

Toch is dit niet het belangrijkste onderscheid, denkt Edwin de Jong van NIBC, dat niet meedoet met de beursgang. „VolkerWessels heeft vooral het risicomanagement beter op orde”, zegt de analist. Dat betekent in de praktijk vooral: scherpe interne controles op kostenoverschrijdingen.

Dat moet ook wel. Want anders dan sommige branchegenoten is VolkerWessels „decentraal georganiseerd”, zoals dat heet. Oftewel: de onderneming, met oud-zakenbankier Jan de Ruiter als topman, is niet één geheel. Ze bestaat uit meer dan 200 kleinere bedrijfjes, verspreid over de belangrijkste markten Nederland (71 procent), het Verenigd Koninkrijk (19 procent), Noord-Amerika (6 procent) en Duitsland (4 procent). ING spreekt daarom enthousiast van een „lokaal-voor-lokaal-benadering”.

Maar het kan er ook toe leiden dat misstanden of een gebrek aan discipline bij dochterbedrijven minder snel aan het licht komen, een risico dat expliciet wordt genoemd in het prospectus. Schrikbeeld in deze categorie is Imtech, de technische dienstverlener die ook uit een lappendeken van dochterbedrijven bestond en die in 2015 failliet ging.

De cijfers suggereren dat VolkerWessels de zaken voorlopig goed onder controle heeft. Het bedrijf haalde in de voorbije drie jaar een winst van rond de 4,5 procent. Branchegenoten BAM (1,4 procent, 2016) en Heijmans (min 5,1 procent, 2016) steken daar schril bij af.

Beter maar duurder

Dat is niet alleen maar goed nieuws voor beleggers, want zij betalen natuurlijk een prijs voor die stabiele resultaten. VolkerWessels verkoopt zijn aandelen deze vrijdag naar verwachting voor 23 euro per stuk. Dat komt neer op een beurswaarde van ruim 1,8 miljard, ofwel zo’n 14 keer de door analisten verwachte winst van het bedrijf in 2017. Ter vergelijking: Voor BAM betalen beleggers ongeveer 11 keer de verwachte winst, voor Heijmans slechts 7 keer.

Partijen als BAM hebben nog veel te winnen, zegt analist De Jong van NIBC. Zeker als het gaat om de grote projecten, die risicovoller zijn, maar in goede tijden ook veel opleveren. Nu de economie goed draait, neemt ook het aantal openbare aanbestedingen toe en hoeven bouwers niet meer zo scherp in te schrijven.