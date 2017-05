Vervuilende scooters verdwijnen van de markt

Er komt vanaf komend jaar definitief een verbod op de verkoop van viertakt scooters van de milieuklasse euro-2 en euro-3. Dat heeft staatssecretaris Dijksma (Milieu, PvdA) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Er komt geen overgangsregeling voor de scooterbedrijven. Zij zullen nog voor het einde van dit jaar hun bestaande modellen moeten zien te verkopen. Vanaf 1 januari mogen alleen nog scooters (bromfietsen en snorfietsen) van de schonere milieuklasse euro-4 worden verkocht.

De branche was ruim een jaar in onderhandeling met de staatssecretaris over een ‘green deal’ waarbij de branche beloofde de verkoop van zwaar vervuilende tweetakt scooters al vanaf begin dit jaar te staken, in ruil voor een overgangsregeling voor een verbod op wat minder vervuilende viertakt scooters van het type euro-2 en euro-3.

Populair

Milieuorganisaties zijn verheugd over de maatregel. Scooters zijn razend populair in Nederland. Het aantal brommers en scooters is de afgelopen tien jaar in Nederland met 63 procent gegroeid; van 690.476 in 2007 tot 1.125.846 vorig jaar.

Maar de emissie-eisen lopen „ver achter” bij die voor het overige wegverkeer, zo bleek onlangs uit onderzoek van enkele GGD’s. Bijna een kwart van alle luchtvervuiling op fietspaden is toe te schrijven aan scooters (bromfietsen en snorfietsen).