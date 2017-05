Speuren naar een horloge met een krasje

Kooptips Een vintage horloge kopen? Hier moet je volgens Jasper Lijfering van Amsterdam Vintage Watches op letten. Prijs Onder de duizend euro zijn het de klassieke horloges van de wat minder bekende merken als Doxa, Enicar of, met wat goed zoeken, Tissot en Longines. Voor Omega, Jaeger-LeCoultre, IWC en Rolex zit je toch al snel op 1.500 euro en eerder rond de 2.500 euro. Bekende sportmodellen zoals de Omega Speedmaster en Breitling Navitimer liggen hoger: tussen de 3.000 euro en 5.000 euro. Speur eerst fora en sites af voor de details, specifieke jaren die goed bekend staan en welk uurwerk bij welk jaar hoort. Forum watchuseek.com heeft een vintage gedeelte. Historie Check of het horloge origineel is. Is er een onderhoudshistorie, wat is er vervangen? Lastig als je geen expert bent, maar heel belangrijk. Zijn de kast, het uurwerk en de wijzerplaat uit dezelfde periode? Is de kleur van de oplichtende uurmarkeringen dezelfde als de wijzers? Zogenaamde samengestelde ‘Frankensteinhorloges’ komen steeds vaker voor en zijn een groeiend gevaar. Controleer het bij een bevriende expert, winkel, veilinghuis of vraag advies op fora. Je kunt een horloge online kopen, bij Chrono24, Catawiki of eBay, maar laat een expert meekijken. Veilinghuizen als Christie’s en Sotheby’s zijn voor de grotere portemonnee. Investering Garanties zijn er niet. Maar ga je voor een vintage horloge als investering, let dan vooral op drie punten: de zeldzaamheid, de compleetheid en de staat.

Waarom zou je genoegen nemen met een horloge met verkleurde wijzerplaat en hier en daar een krasje in het glas? Er zijn genoeg gloednieuwe modellen, met puntgaaf saffierglas en een glimmende polsband. Verzamelaars en liefhebbers vertellen allemaal hetzelfde: in tegenstelling tot een nieuw horloge heeft een vintage horloge een verhaal. Ze zijn uniek. Misschien is het wel gedragen door een politicus tijdens een historische conferentie of meegenomen op een jungle-expeditie in de Amazone. Niet één is als de ander.

„De aankoop van mijn eerste vintage horloge was een toevalstreffer. Ik was voor werk in Vietnam en kocht daar twee oude Breitlings voor twintig dollar. Ik had er totaal geen verstand van, maar wat bleek: ze waren origineel. Ze waren verguld en hadden geen verzamelwaarde, maar het wakkerde wel mijn fascinatie voor vintage horloges aan. Daarna ging het hard en is het ook deels de kick voor mij. eBay afstruinen, en dan een belabberde foto van een 18-karaats Omega Constellation van 700 euro vinden, die ongedragen blijkt te zijn en nu 2500 euro waard is.” Aldus verzamelaar Bram die liever zijn achternaam niet noemt.

Een Patek Philippe World Time Pocket watch, Reference 605 HU, een zakhorloge uit ongeveer 1948, dat 270.000 tot 550.000 euro moet opleveren.

Die anonimiteit is niet om interessant te doen, maar omdat hij al een paar keer heeft gehoord dat collega-verzamelaars even werden ‘opgezocht’ als ze in de media hadden verteld over hun kostbare verzameling. „Mijn collectie – een horloge of zestig bestaande uit onder andere Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex en IWC – bewaar ik daarom ook niet thuis.”

Vintage horloges zijn populair de laatste tijd. Dat is deels een stijlkwestie. In een tijd van extreme technologie, is er een sterke drang naar nostalgie en het ambacht van vroeger.

„De tijd aflezen gaat nauwkeuriger op een quartz horloge met batterij van 20 euro”, zegt Bram. „Precisie is ook niet het punt. Het is de romantiek. En het is toch ook wel een mannending. Zoeken naar dat ene perfecte model; jagen en verzamelen.”

Romantiek en investering

De prijs ligt vaak wat lager dan van een nieuw model. Een vintage Rolex Datejust met witgouden lunette (de ring om het glas) kost 3.500 euro, tegenover het dubbele voor een nieuwe. Of een vintage Rolex Day-Date van 10.000 euro, terwijl een nieuwe voor 32.220 euro kost.

Behalve om de romantiek, zijn vintages horloges ook gewild omdat ze een goede investering zijn. Jasper Lijfering van Amsterdam Vintage Watches noemt een Rolex Daytona chronograaf die hij kocht van de eerste eigenaar die er 900 gulden voor betaalde in 1969. Dit model heeft nu een vanafprijs van 35.000 euro

Resultaat is een vintage horlogemarkt waar nu jaarlijks wereldwijd 1,8 miljard euro in omgaat. De vijf grote veilinghuizen – Christie’s, Sotheby’s, Phillips, Antiquorum en Bonham – nemen daarvan tussen 270 en 320 miljoen euro voor hun rekening. De rest wordt aangevuld door ‘normale’ en online horlogewinkels en websites als eBay en Catawiki.

Doordat ook specialistische horlogeblogs over de groeiende interesse schrijven, krijg je een soort vliegwieleffect. Horlogesite Hodinkee – met maandelijks een miljoen unieke bezoekers – zette zelfs een vintage webshop op. De gemiddelde verkooptijd als een vintage horloge online komt? Zes uur.

Aanstaande zaterdag en zondag is er een grote veiling van veilinghuis Philips in het Zwitserse Genève. Kenners kijken er naar uit, , bij de vorige veiling werd een record behaald voor een polshorloge met het zeldzame Patek Philippe 1518-model voor 10,2 miljoen euro. Eén van de vier bestaande exemplaren. De prijs werd behaald na dertien minuten hevig tegen elkaar opbieden.

Exorbitante prijzen

Een Patek Philippe Reference 2499, Second Series, die 910.000 tot 1,8 miljoen euro moet opleveren.

Zulke exorbitante prijzen zijn iets van de laatste vijf á tien jaar. Naast Rolex en Patek Philippe doen ook de vintage horloges van Heuer, Cartier, IWC en Omega het goed. Lijfering ziet de bedragen op handelaarsbeurzen en dus ook in zijn winkel op de Amsterdamse Singel, exponentieel groeien. „Een horloge dat drie jaar geleden voor 800 euro werd verkocht, gaat nu voor 2.200 euro over de toonbank.”

Hij haalt Tudor aan, het zusterbedrijf van Rolex, vroeger altijd gezien als de poor man’s Rolex. Met vintage duikmodellen die nu net zoveel kosten als de vintage Rolex-variant en een zeldzame chronograaf van destijds 700 gulden en nu 30.000 euro, kun je daar niet meer van spreken.

Stuk voor stuk prijzen die zo sterk zijn gestegen dat nog maar weinig mensen zich dit kunnen veroorloven. Toch liggen er, zij het met wat goed zoekwerk, ook nog genoeg kansen voor vintage liefhebbers om ‘in te stappen’.

Onder de duizend euro zijn het horloges van minder bekende merken die steeds meer liefhebbers weten te vinden, zoals de Universal Geneve Polerouter (zo’n 900 euro) en de Enicar Sherpa (zo’n 600 euro). Met wat meer zoeken is ook een klassieke dress watch van Omega, Tissot of Longines te vinden voor rond de 1.500 euro.

Modellen waar Lijfering niet in handelt. Zijn tip is iets duurder, maar met een grote kans dat ze binnenkort stijgen in prijs: de chronografen van Breitling uit de jaren 60 van zo’n 2.500 euro. Daar wordt volgens Lijfering nu een database van aangemaakt door Breitling-aficionado’s. „Hoe meer info bekend is over de horloges en hoe meer mensen erover kunnen lezen, des te aantrekkelijker het wordt om te verzamelen.”

Nu de rente laag is, nagenoeg nul, heb je met vintage horloges een grotere kans op rendement. Naast oude wijnen en kunst zijn vintage horloges een serieuze speler geworden. Prijzen die de komende jaren blijven stijgen omdat investeerders de markt hebben ontdekt en door het langzaam slinkende aanbod. Dit omdat de productie-aantallen veertig tot vijftig jaar geleden veel lager lagen dan nu en steeds meer horloges verdwijnen in collecties of privébezit.

De tijden van het vinden van een verborgen schat onder een laag stof bij een obscuur antiekwinkeltje zullen langzaam verdwijnen. Lijfering: „Verwacht wordt dat het Midden-Oosten, Rusland en China binnenkort ook meer geïnteresseerd zullen raken in vintage horloges. Dan zullen de prijzen van nu in het niets vallen bij die van over tien, vijftien jaar.”