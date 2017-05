Spreek gewoon eens af met een vluchteling

Hulp bieden aan vluchtelingen, dat hebben Kourosh Noshad Sharifi (23) en Julius Weise (24) nu precies níet tot doel. Dat klinkt gek, vanuit hun kantoortje in Amsterdam-West, want daar bestieren ze een online bedrijfje dat vluchtelingen en Nederlanders samen moet brengen: Blendin.

De meeste hulpinitiatieven voor vluchtelingen zijn gericht op het organiseren van zoiets als een sportdag of het regelen van werk, zeggen ze. „Hartstikke goed, maar het vertrekt wel vanuit het idee: jullie zijn vluchtelingen, wíj gaan jullie helpen”, meent Weise. „In plaats daarvan willen we kijken wie die nieuwkomers eigenlijk zijn.” Of je met iemand met dezelfde interesses wat leuks kunt gaan doen bijvoorbeeld. „En dat is iets anders dan hulp van bovenaf”, vult Noshad Sharifi aan.

Hun website Blendinnow.nl, gelanceerd in januari, matcht nieuwkomers met Nederlanders op basis van gedeelde interesses. Een soort datingsite dus. „Maar dan met een veel vergaander en belangrijker doel”, zegt Weise met nadruk: „twee belangrijke groepen in de samenleving met elkaar in contact brengen.”

Weise kwam op het idee toen hij vrijwilligerswerk deed bij een noodopvang in Nederland. „Die situatie was bizar”, zegt hij. „Mensen mochten niets zelf doen en dus waren ze méga verveeld.” Zijn eigen vrienden werden tegelijkertijd steeds nieuwsgieriger naar de mensen in de opvang.

Inmiddels zijn er 152 afspraken via de site gemaakt. Het ‘blenden’ kan op twee manieren. Op het platform kun je na het invullen van korte vragenlijst meteen zien welke nieuwkomers of Nederlanders er in de buurt zijn, wie het best bij je past én met die persoon chatten om een afspraak te maken. Je kunt kiezen of je alleen, of met vrienden af wilt spreken.

Daarnaast maken de oprichters met de gegevens van de inschrijvers nu nog zelf afspraken, om het idee aan het rollen te krijgen en feedback te ontvangen. Nederlanders vinden de jongens binnen hun eigen netwerk of via Facebook, voor nieuwkomers gaan ze langs bij taalcursussen.

Het doel: van Blendin een zelfdraaiend platform maken, met afspraken over heel Nederland, en misschien wel het buitenland.

‘We noemen hem Eddy’

De familie Ragheb: Anas (41) en Alia (35) met Kossay (7) en Amr (5). De familie van Acker: Aimee (35) en Ewoud (37) met Pippa-Joy (5) en Diewertje (3). Waar: het Amstelpark, Amsterdam

Vooraf. „Anas Ragheb vertelde dat hij en zijn vrouw in Syrië beiden advocaat waren”, zegt Blendin-oprichter Weise. „Ik wilde iemand uit de advocatuur te zoeken, maar Ragheb wilde juist graag in contact komen met een ander gezin.”

„We hebben vast genoeg om over te praten door de kinderen”, zegt Van Acker voorafgaand aan de zondagmiddag. houdt ervan om nieuwe plaatsen te zien en is nog nooit met zijn gezin in een Nederlands park geweest.

Achteraf. Aimee van Acker: „De middag was érg relaxed. Het zijn prettige en lieve mensen. Je hoeft maar drie minuten met ze te praten en je weet dat ze niet op hun achterhoofd zijn gevallen. Ze zijn erg bezig met hoe ze hun kinderen klaarstomen voor een verblijf hier. We hebben dus veel over opvoeding gepraat.

„We hebben het natuurlijk ook gehad over waar ze vandaan komen en wat ze achter moeten laten.

„Uiteindelijk zijn we veel langer gebleven dan gepland, er komt zeker een volgende keer. In onze weekenden gaan we vaak naar een dierentuin of park. En of daar nou een gezin extra bij mee gaat, dat maakt niets uit.”

Anas Ragheb: „Ik twijfelde in het begin of er een goede match voor ons gevonden kon worden. Maar het was echt, zoals jullie zeggen, gezellig. Aimee en Eddy – Ewoud is lastig uitspreken, dus we noemen hem zo – hebben een hele open mentaliteit.

„Het gesprek ging over onze situatie en ons nieuwe leven. Maar ook over de Nederlandse cultuur. We hebben veel gevraagd over opvoeding, want we willen niet dat de levens van onze kinderen tussen school en thuis té verschillend worden.

„Voor Alia was het erg fijn. De meeste mensen hier, kent ze via mij. Ik hoop dat ze hier echt een leven van haarzelf krijgt. En de kinderen: tja, jongens en meisjes moeten in het begin even aan elkaar wennen, daarna ging het goed. De jongens kunnen hier al makkelijk meekomen. (Lachend) Over twee maanden spreken ze beter Nederlands dan wij.”

Voetbal

Pepijn (tweede van links) op bezoek bij Elias (rechts) in Zaandam. Tweede van rechts is Julius Weise, initiatiefnemer van Blendin.

Pepijn Middeldorp (25). Elias Shikh Alshabab (26). Waar: het huis van Shikh Alshabab, Zaandam

Vooraf. De match tussen Elias Shikh Alshabab en Pepijn Middeldorp kun je gerust geslaagd noemen. De twee hebben inmiddels drie keer afgesproken. Dat begon met hun gemeenschappelijke deler: voetbal. De Syrische jongen speelt een potje mee in het vriendenteam van Middeldorp en de groep kijkt daarna Ajax-Schalke. „Toen Elias wegging, dacht ik meteen: we moeten hem uitnodigen op onze boot met Koningsdag”, zegt Middeldorp. Zo geschiedde.

Voor hun meest recente afspraak gaan Middeldorp en een paar vrienden lunchen in Zaandam.

Achteraf. Elias Shikh Alshabab: „Ik zou ook Nederlanders adviseren aan Blendin mee te doen. Dan leer je nog eens wat van andere gebruiken. De jongens hebben dit weekend Syrisch bij mij gegeten. Alles was op, dus ze vonden het lekker, denk ik.

„Nee, ik kan nog niet altijd alle gesprekken volgen. Maar hoe leer je anders Nederlands? Het is erg leuk om uit te vinden wat je overeenkomsten zijn. Mensen moeten niet zoveel naar verschillen kijken.”

Pepijn Middeldorp:„In de ochtend voor de lunchafspraak stuurde ik Elias een berichtje dat ik hem wel even wilde helpen met boodschappen doen. Bleek dat hij zich al de hele ochtend uit had lopen sloven in de keuken. Het was super gezellig. En omdat de eerste twee keer bij ons was, vond ik het fijn om eens zijn dagelijkse omgeving te zien.

„Alle mensen die zich inschrijven bij Blendin wíllen mengen, en dan moet je ze die kans ook geven. Het voelt trouwens helemaal niet als een moetje, want Elias is een leuke gast en heel open. Hij is scherp en maakt grapjes. Het lijkt me niet makkelijk om spontaan en leuk over te komen in een taal die je pas net een jaar kent.

„Ik merk dat ik heel enthousiast word van het initiatief en anderen ook als ik ze erover vertel. Tijdens Koningsdag was Elias zó blij. Twee vriendinnen van me zagen dat en hebben zich ter plekke ingeschreven. Die blijheid, dat werkt gewoon aanstekelijk.”