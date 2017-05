NRC checkt: ‘Het Songfestival is de grootste entertainmentshow op aarde’

De aanleiding

Het Eurovisie Songfestival trekt jaarlijks miljoenen kijkers, maar is het ook „de grootste entertainmentshow op aarde”? Zo omschreef presentator Timoer Mirosjnytsjenko de Europese muziekwedstrijd deze dinsdag bij de start van de eerste halve finales.

Waar is het op gebaseerd?

Letterlijk zei de Oekraïense presentator: „Did you know in 2016 204 million people worldwide watched Eurovision with acts from 42 countries. Technically it’s the biggest entertainment show on earth.”

De organisatie beweert het vaker. Jon Ola Sand, hoofdproducent van het festival, laat sinds de vorige editie in Noorwegen graag in interviews optekenen ‘de grootste’ te zijn. Het is zo’n feitje dat journalisten overnemen zonder het te controleren. Verschillende nieuwsorganisaties, zoals Deutsche Welle en The Guardian, noemden het festival het afgelopen jaar, in een bijzin of citaat, het grootste entertainmentevenement ter wereld.

We controleren de uitspraak van presentator Mirosjnytsjenko. Zijn opmerking over het aantal deelnemende landen lijkt niet relevant. Als we daarvan uit zouden gaan, zou elke show waaraan meer dan 42 landen deelnemen groter zijn. Dus we kijken naar het aantal kijkers.

En, klopt het?

Een andere entertainmentshow blijkt véél meer kijkers te trekken: de nieuwjaarsshow van de Chinese staatszender CCTV. De 33 jaar oude show, waar zangers, dansers, musici en cabaretiers, succesvolle sporters, waardevolle arbeiders en getalenteerde studenten elkaar afwisselen, wordt beschouwd als het belangrijkste programma van de Chinese staatsomroep en haalt jaarlijks zeker 700 miljoen kijkers. De editie van 2016, die onder meer een synchrone danspartij van 540 robots liet zien, trok een recordaantal van 1,03 miljard kijkers.

Ook de openingsceremonie van de Olympische Spelen haalt meer kijkers dan het Eurovisie Songfestival. 342 miljoen mensen bekeken op 5 augustus 2016 de start van de Spelen in Rio, meldde het IOC. Dat is ongeveer evenveel als het aantal kijkers van de openingsceremonie in 2012. Maar valt zo’n ceremonie een ‘entertainmentshow’ te noemen, of is het een sportuitzending? Daarover valt te discussiëren.

Sport trekt sowieso wereldwijd het grootste aantal kijkers. Zo stemden op 13 juli 2014 ruim een miljard mensen af op de finale van het WK Voetbal in Rio.

De maanlanding op 20 juli 1969 gold lange tijd als best bekeken tv-uitzending ooit. Die dag zagen 530 miljoen mensen de eerste stappen van de mens op de maan, op dat moment 14 procent van de wereldbevolking.

Conclusie

Het Eurovisie Songfestival claimt met 204 miljoen kijkers de grootste entertainmentshow op aarde te zijn. Dat klopt niet. De nieuwjaarsshow van de Chinese staatszender CCTV is met jaarlijks meer dan 700 miljoen kijkers veruit het best bekeken showprogramma ter wereld. We beoordelen de bewering als onwaar.

