Cijfers Snapchat stellen na beursgang teleur

Snapchat heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2,2 miljard dollar (2 miljard euro) verlies geleden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf achter de video-, foto- en berichtenapp woensdagavond heeft gepresenteerd. Het zijn de eerste cijfers die Snap Inc. openbaar maakt sinds de beursgang, begin maart.

Een groot deel van het verlies van Snapchat is het gevolg van een compensatieregeling die verband hield met de beursgang van het bedrijf. Zonder de kosten voor rente, belastingen, afschrijvingen en afwaarderingen (EBITDA) komt het verlies op ruim 188 miljoen, ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers nam toe tot 166 miljoen, 36 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016.

Hoewel ook in maart duidelijk was dat Snap Inc. geen winst maakte, was het een van de grootste techbeursgangen ooit. Het bedrijf droeg voor veel investeerders de belofte in zich de komende tijd grote groei door te maken, met name onder een jong publiek. Die groei lijkt in de eerste maanden van 2017 echter afgevlakt te zijn.

De presentatie van de cijfers leidde tot een ingezakte beurskoers voor het bedrijf. De aandelenprijs daalde met ruim 23,3 procent tot 17,68 dollar.