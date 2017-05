Relschoppers Rotterdam melden zich na publicatie beelden

De politie heeft opnieuw mensen aangehouden voor hun aandeel bij de rellen die zondag ontstonden in Rotterdam na de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord. De arrestaties werden verricht nadat de politie woensdag beelden van twaalf relschoppers online zette.

Na publicatie van de beelden hebben zes verdachten zich gemeld op het politiebureau. Een zevende verdachte is herkend door politieagenten en gearresteerd. Alle zeven mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Zij gooiden onder meer met stenen en vuurwerk naar politieagenten en -paarden. Later op donderdag worden er opnieuw beelden vrijgegeven door de politie met daarop relschoppers die zich nog niet gemeld hebben na de ongeregeldheden.

Arrestaties

Meer dan honderd voetbalsupporters werden na de wedstrijd tussen de twee clubs opgepakt van wie een groot deel na twee dagen al weer op vrije voeten was. Zeventien relschoppers die dit weekeinde werden aangehouden, blijven in elk geval tot dinsdag in hechtenis. De kampioenswedstrijd en een eventuele huldiging van Feyenoord zijn dan achter de rug.

Elf anderen hoeven het weekeinde niet door te brengen in de gevangenis, hun hechtenis is geschorst. Voorwaarde is wel dat ze tijdens de wedstrijd van zondag en de mogelijke huldiging van maandag niet in de buurt van het centrum van Rotterdam of het Feyenoord-stadion.

Om verder onrusten in de stad te voorkomen heeft de gemeente voor zondag een noodverordening afgekondigd. De invulling daarvan wordt vrijdag bekend, aldus een woordvoerder van de gemeente.