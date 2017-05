Rabo stopt met Noorse broeders

Rabobank verbreekt haar relatie met de Noorse broeders. De bank wil stoppen met de financiering van, en het betalingsverkeer aan bedrijven, stichtingen en (ex-) bestuurders van de in opspraak gekomen sektarisch christelijke geloofsgemeenschap. Dat blijkt uit documenten in handen van NRC.

Met de uitvoering van het besluit wordt de financiële infrastructuur van de broeders in Nederland goeddeels platgelegd. Dat is een vergaande maatregel die banken ook inzetten bij criminele organisaties en terrorismeverdachten.

Het besluit van de bank volgt op berichtgeving van NRC. Vorig jaar bleek uit die publicaties dat de broeders – die ook bekend staan als Christelijke Gemeente Nederland (CGN) – zich schuldig maken aan belastingontwijking, fraude, kinderarbeid en het schenden van de Arbeidstijdenwet. Ook verrijken leiders zich via belastingparadijzen met het geld dat de veertigduizend aanhangers wereldwijd afstaan. Van hen wonen er tweeduizend in Nederland.

Onder de Noorse broeders in Nederland zijn hoge ambtenaren van ministeries en Belastingdienst. Prominent broeder Alfonso Boekhoudt werd vorig jaar door het kabinet benoemd tot gouverneur van Aruba.

Reputatie van de bank

Na de publicaties deed Rabobank onderzoek naar het netwerk van de broeders. Daarbij bleek dat fiscale regels zijn overtreden. De betreffende geldstromen liepen over rekeningen van de bank, staat in een brief van de afdeling financial restructuring & recovery van de bank.

Rabobank schrijft „op geen enkele wijze” te willen meewerken aan kwesties „die het aanzien of de reputatie van de bank kunnen schaden, dan wel een gevaar opleveren voor de integriteit van de bank.”

Desgevraagd zegt de bank „nooit mededelingen [te] doen over individuele klantrelaties. In het algemeen is het zo dat de bank bij media-aandacht beziet in hoeverre dit van invloed is op de klantrelatie.”

Al in 2008 wilde ING in Nederland wegens „compliance problemen” geen zaken doen met de broeders. In Zwitserland sloten UBS (2010) en Credit Suisse (2013) rekeningen van de broeders. In 2014 deed de Bank of Cyprus dat ook. In 2015 volgde de Noorse bank Nordea, en hielden Piraeus Bank, Russian Commercial Bank en Butterfield Bank (Bermuda) de broeders buiten de deur, blijkt uit stukken die NRC heeft.

In Nederland doet Triodos Bank wel zaken. De bank leende 6 miljoen euro aan het conferentiecentrum van de broeders in Stadskanaal. Triodos: „Over relaties met klanten, en de omvang daarvan, doen we geen mededelingen.”

Topman verdacht

De financiële topman van de broeders, de Noor Bernt Aksel Larsen, wordt door het Nederlandse OM verdacht van valsheid in geschrifte. Eerder is ex-broeder Jonathan van der L. aangehouden op verdenking van onder meer fraude en witwassen. In een reactie zegt CGN: „Ons is bekend dat Rabobank met ons in gesprek wil. Rabobank heeft ons echter bevestigd dat een gesprek niet betekent dat zij de relatie met CGN verbreekt.”