Opdrachtgever moord Wiels 25 jaar de cel in

Burney F., de man die als tussenpersoon heeft opgetreden in de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels, is door de rechtbank op Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. De straf valt een jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), schrijft persbureau ANP.

Wiels werd in mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen. Hij was op dat moment leider van Pueblo Soberano (Soeverein Volk), toen de grootste politieke partij van het eiland. De man die Wiels vermoordde, Elvis K, werd vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In de zaak tegen Burney F. legde hij een belastende verklaring af.

In de moord op Wiels wordt Burney F. gezien als de ‘moordmakelaar’. De rechtbank acht nu bewezen dat hij de opdracht voor de moord heeft doorgegeven aan Elvis K..

Burney F., die momenteel in de cel in Nederland zit wegens drugssmokkel en witwassen, ontkent alle betrokkenheid bij de moord. De veroordeelde ‘moordmakelaar’ was via een videoverbinding met de rechtszaal op Curaçao verbonden.