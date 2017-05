‘Onderzoek VW moet openbaar’

Volkswagen moet meer doen om het vertrouwen van beleggers te herstellen na het emissiefraudeschandaal, ondanks snel herstel van de winstgevendheid. Dat hebben aandeelhouders woensdag gezegd tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Duitse bedrijf.

De grootste automaker ter wereld rapporteerde betere resultaten dan verwacht over het eerste kwartaal van dit jaar en heeft een reeks plannen aangekondigd om te herstellen van het schandaal, waaronder kostenbesparingen en investeringen in schonere auto’s.

Sommige aandeelhouders zeiden echter dat de fraude Volkswagen nog jaren zal achtervolgen als het bedrijf weigert het eigen onderzoek naar de fraude te publiceren. Ook moet Volkswagen de nog uitstaande claims afhandelen en de corporate governance verbeteren, zeiden aandeelhouders.

„Ik ben in shock en sprakeloos, dat was toen en dat ben ik vandaag de dag nog steeds”, zei Gerd Kuhlmeyer, vertegenwoordiger van het Volkswagen-personeel dat aandelen bezit, in verwijzing naar de fraude die 20 maanden geleden aan het licht kwam. Toen bleek dat dieselauto’s van Volkswagen tijdens emissietests veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan op de weg. „Een eind aan de onderzoeken en mogelijke verdere effecten is nog niet in zicht.”

Volkswagen heeft toegezegd in de Verenigde Staten tot 25 miljard dollar (23 miljard euro) te spenderen aan claims van eigenaren, milieutoezichthouders, staten en dealers en heeft aangeboden om zo’n 500.000 vervuilende auto’s terug te kopen. Maar nog altijd kan de automaker miljarden euro’s aan claims van 3.500 klanten en 2.000 beleggers tegemoet zien.

De automaker weigerde tegemoet te komen aan het verzoek van aandeelhouders om het interne onderzoek naar de fraude te publiceren. Het rapport, gemaakt door advocatenkantoor Jones Day, is gebruikt als de basis voor de schikking van 4,3 miljard dollar met de Amerikaanse justitie. Volkswagen zei het niet openbaar te kunnen maken vanwege juridische redenen. Eerder beloofde het bedrijf wel de bevindingen te delen.

Hermes EOS, vertegenwoordiger van grote institutionele beleggers, vroeg Volkswagen toestemming te vragen aan de Amerikaanse autoriteiten om ten minste een samenvatting van de conclusies te mogen publiceren. „Dat is de enige manier om het verloren vertrouwen van beleggers terug te krijgen en klanten terug te winnen”, zei Hans-Christoph Hirt, hoofd van Hermes EOS.