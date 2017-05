OM: angst om te getuigen tegen Hells Angels Haarlem

Het OM kan lastig getuigen vinden in de behandeling van zaken tegen de Haarlemse afdeling van de Hells Angels. Officier van justitie Jesse van der Putte zei dat donderdag in een pro forma-zitting tegen Lysander de R., de president van de afdeling, meldt persbureau ANP. “Er zijn mensen die de boot volledig afhouden”, zei Van der Putte. Volgens de aanklager zijn getuigen bang.

De R. zit al een celstraf uit vanwege verboden wapenbezit en mishandeling. Eind januari werd hij in zijn cel aangehouden. De politie voerde ook een actie uit waarbij acht andere leden en de vriendin van De R. werden opgepakt. De burgemeester besloot het clubhuis te sluiten.

Nu wordt hij opnieuw verdacht van wapenbezit en geweldpleging, naast afpersing, bedreiging en het leiden van een criminele organisatie. Het OM denkt onder meer dat hij betrokken is bij het in brand steken van de auto van Bernt Schneiders in januari 2015, toen Schneiders nog burgemeester van Haarlem was. Ook zou hij een rol hebben gespeeld bij een vechtpartij met concurrerende motorclub Mongols in een Van der Valk Hotel in Rotterdam in april 2016.

Later deze week volg het begin van de zaken tegen de andere leden. Zij worden onder meer verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie.