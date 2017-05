Nederlandse trio O’G3NE naar finale Songfestival

Het Nederlandse trio O’G3NE heeft in het Oekraïense Kiev de finale van het Eurovisie Songfestival gehaald. De drie zussen brachten donderdagavond in de tweede halve finale een foutloze uitvoering van hun nummer Lights and Shadows neer die kijkers en vakjury’s in Europa overtuigde.

Lisa, Amy & Shelley Vol maakte vooral indruk met hun loepzuivere vocalen. Die zorgden ervoor dat Nederland, dat als zesde moest aantreden in de halve finale, bij de tien landen kwam die op basis van een juryoordeel (50 procent) en televoting (50 procent) de meeste punten kregen.

Naast Nederland gingen donderdag ook Bulgarije, Israël, Roemenië, Noorwegen Wit-Rusland, Hongarije, Denemarken en Kroatië door naar de finale. Het is nog niet bekend op welke O’G3NE daarin zaterdag moet aantreden.

Dinsdag plaatsten al onder meer België en Zweden zich voor de show op zaterdag. Hun inzending Blanche wordt als een van de grootste kanshebbers op de eindoverwinning gezien, naast Italië en Portugal. Nederland staat bij de wedkantoren op een achtste plaats.