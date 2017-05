Kleinste aantal bedrijven failliet in bijna tien jaar

In april zijn er 259 bedrijven failliet gegaan, meldt het CBS. Dat is het laagste aantal sinds eind 2007, begin 2008.

De meeste faillissementen deden zich voor in de handel. 43 bedrijven in die sector gingen failliet. Dat was echter wel bijna een derde lager dan de maand ervoor, toen 60 bedrijven bankroet gingen. Een opvallende stijging van faillissementen vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Daar steeg het van 18 naar 31 bedrijven.

Er is al sprake van een dalende trend sinds mei 2013, toen er in totaal 816 bedrijven failliet werden verklaard. Daarbij zijn eenmanszaken niet meegerekend. Af en toe is er nog wel sprake van een piek, zoals in november 2016.

Gecorrigeerd voor zittingsdagen van de rechtbank gingen er toen 417 bedrijven over de kop, ruim honderd meer dan een maand daarvoor. Dat had echter vooral te maken met het faillissement van de Harlingse rederij Abis Shipping. Dat bestond uit veel dochterondernemingen. In totaal gingen in 2016 17 procent minder bedrijven failliet dan in 2015.

Doorstart

Het CBS publiceerde ook de eerste resultaten van een onderzoek naar doorstarts na faillissementen. Daaruit blijkt dat het aantal bedrijven dat na een faillissement een nieuwe poging waagt van 2007 tot en 2015 relatief flink is gestegen. In 2007 maakte 11 procent van de failliete een doorstart, in 2015 was dat 35 procent.

Opmerkelijk is dat dat voor de overgebleven werkgelegenheid geen heel groot verschil maakte. In 2007 ging bijna 28 procent van het personeel mee na een doorstart, in 2015 was de nagenoeg 35 procent.