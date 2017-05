O’G3NE: Kreupele tekst, mooi en zuiver gezongen

Ze kunnen mooi en zuiver close harmony zingen, de drie zusters van O’G3NE (spreek uit: O-Djien), die donderdagavond Nederland vertegenwoordigden in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Lisa, Amy en Shelley Vol behoren dit jaar in Kiev zeker tot de beste zangeressen van de wedstrijd.

Maar mooi zingen is niet genoeg. Het liedje moet ook staan. Hun inzending, Lights and shadows, is een vergetelijk, kitscherig lied, geschreven door hun vader Rick Vol, samen met schoonzoon Rory de Kievit. Met power-ballad-ingrediënten, zoals beukende drums en een bescheiden scheurende rockgitaar, bouwt het op naar een finale met louter trommels en zang, die uitnodigt tot meeklappen. Kitsch hoeft geen probleem te zijn op het festival, maar te veel voorspelbaarheid is niet goed. En aan dit lied is niets bijzonders te ontdekken.

Lights and Shadows klinkt als Hold on, een hit uit 1990 van het Amerikaanse trio Wilson Phillips, die OG3NE coverde toen ze aan The Voice meededen in 2014. Wilson Phillips was ook een meidengroep met zussen. Ze hadden wel betere muzikale genen: de zangeressen zijn dochters van één Beach Boy en twee Mamas and the Papas.

Kreupele Engelse tekst

De ietwat kreupele Engelse tekst van Lights and shadows wil mensen die het zwaar hebben een hart onder de riem steken, om te beginnen de moeder van de zangeressen, die ernstig ziek is. Moedig voorwaarts is het credo, van het eerste ‘Huil niet meer, huil niet meer’ tot het refrein: ‘We gaan in de rij staan en geven niet op/ Maar nemen die weg die iedereen neemt/ Door lichten en schaduwen.’

Dit is een televisiewedstrijd: het beeld is minstens even belangrijk als de muziek. Hierin koestert Nederland een traditie van soberheid: we gaan niet extravagant doen. Winst levert dat niet op. Ook deze keer geen dans of opvallende decors. De drie staan keurig in rij, maken Beyoncé-achtige handgebaren, en zetten halverwege, bij het crescendo, een paar stevige stappen voorwaarts.

De drie dragen strakke zwarte jurken en een broekpak met glitters – Latina meets ballroom – die bij elkaar passen, maar verschillend zijn. De linker jurk heeft een asymmetrische zoom en een diep decolleté. Van rechts naar links zijn ze „sexy, elegant en stoer”, aldus de ontwerper Tygo Boeker. Hij wil „rust in de kleding” brengen. Het oogt goedkoop. Twee jaar geleden ontwierp Boeker de beruchte jurk van Trijntje Oosterhuis, met het opengescheurde voorhang. De jurk werd te elfder ure vervangen door een wijd broekpak.

Het paarse licht en de projecties vol rouwkaartsymboliek benadrukken de schaduwkant van het lied. We zien op de achtergrond een kinderhand die een moederhand loslaat, de avondzon, kaarsvlammen. Toch wordt het niet somber, dankzij de levenslust die de vrolijke en krachtige zusters uitstralen.