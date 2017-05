Kosovaren op 11 juni naar de stembus

De Kosovaren mogen op 11 juni naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen, meldt persbureau Reuters. Het is de derde keer dat er verkiezingen gehouden worden sinds het land zich in 2008 onafhankelijk verklaarde van Servië.

De Kosovaarse regering van premier Isa Mustafa werd woensdag door het parlement naar huis gestuurd. Het verloor een vertrouwensstemming met 74 tegen 34 stemmen. De verkiezingen worden in juni gehouden, omdat de grondwet voorschrijft dat er na het aftreden van een regering binnen 45 dagen nieuwe verkiezingen moeten plaatsvinden. De Kosovaarse president Hashim Thaci heeft de kiescommissie donderdag op de hoogte gesteld van de verkiezingsdatum.

Hoewel de economie in Kosovo jaarlijks een groei van vier procent doormaakt, blijft het een van de armste landen in Europa. Eenderde van de 1,8 miljoen inwoners van het land is werkloos.

Montenegro

Het land zou mede daarom “een nieuwe koers nodig hebben” en daarom diende oppositielid Valdeta Bajrami de motie in. De regering in Kosovo probeerde de afgelopen 18 maanden tevergeefs een meerderheid in het parlement te verzamelen voor een wetsvoorstel voor het wijzigingen van de grens met buurland Montenegro. Deze overeenkomst werd in 2015 getekend. Vorig jaar trok premier Mustafa de wetswijziging in.

Volgens oppositiepartijen zou Kosovo territorium verliezen door deze overeenkomst. De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten zijn groot voorstander van de grenswijziging. Voor de EU is de overeenkomst met Montenegro een voorwaarde voor visumvrij reizen van Kosovaren.