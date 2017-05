Jaszakschatten

Een dagboek in spullen. Dat vind je in de jaszak van een kind. Meestal vlak voordat de broek de wasmachine ingaat. Soms blinkend schoon in de rand van de wastrommel. Ouders vroegen kinderen hun broekzakken te legen en fotografeerden de inhoud. Wat konden Stella (7), Sari (3) en Noa (5) echt niet laten liggen omdat het te bijzonder is?