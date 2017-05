‘Hits ontdekken geeft me een geweldige kick’

Daar stond hij dan, als basisschoolleraar. In de nieuwe radiostudio van Armin van Buuren. Hij was uitgenodigd voor de opening en werd ineens door de manager van de dj mee naar achter genomen, vertelt hij. „Stond ik oog in oog met Armin. Een hartstikke normale vent. Zegt-ie: ‘Hey, meester Jesper.’ Het is toch mooi dat hij mij herkent? En toen nam hij ook nog een filmpje met me op voor mijn klas. De leerlingen vonden dat natuurlijk helemaal gaaf.”

Jesper Hesseling – 32 jaar, bruine krullen, sneakers – staat overdag voor groep zeven en acht van basisschool De Wegwijzer in Winssen, Gelderland. In zijn vrije tijd werkt hij bijna obsessief aan zijn afspeellijst Monthly Hits, op streamingdienst Spotify. Het doel is om 100.000 volgers te krijgen. De lijst heeft er nu meer dan 64.000. Daarmee is het de grootste particuliere afspeellijst in Nederland, zegt Hesseling.

De kinderen die hij vorig jaar lesgaf, kijken jaloers toe hoe het tv-programma Kids Top 20 op school langskomt en hoe rappers als Boef een boodschap voor hun oude klas inspreken. Het hoogtepunt, zegt Hesseling, was toen de klas op het kantoor van Armada Music langs mocht komen om met Sunnery James en Ryan Marciano plaatjes te draaien. Zaten ze met zijn allen in de bus naar Amsterdam. De hele dag werd door het platenlabel vastgelegd en via sociale media verspreid.

Sneeuwbaleffect

Op Spotify zijn miljoenen nummers te beluisteren. Om de muziekkeuze te vergemakkelijken, stelt Spotify kant-en-klare afspeellijsten samen. Gebruikers van de dienst kunnen ook lijsten aanmaken die voor iedereen beschikbaar zijn. Omdat die particuliere lijsten geen prominente plek op Spotify hebben, worden ze niet vaak gevolgd, vertelt Hesseling. Zijn afspeellijst ‘Monthly Hits’ wel. „Ik heb ongeveer 70 nummers in mijn lijst, en elke dag komt er wel een nieuw nummer bij. Mijn playlist is altijd up-to-date. Dat vinden luisteraars leuk”, zegt hij.

Hitvoorspellingen van Jesper Hesseling: Lucas & Steve: Up Til Dawn (On The Move). „De nieuwe zomerhit!” Maggie Lindemann: Pretty Girl (Cheat Codes X CADE Remix) „Nieuw talent, bijzondere stem en hitgevoelige remix.” Maluma: Felices los 4 „Een nieuwe Latin hit!” French Montana: Unforgettable „Heerlijk nummer, geweldige clip.” Ofenbach: Be Mine „Unieke sound.” Imagine Dragons: Thunder. „Mijn favoriet!”

In zijn Facebookinbox staan elke dag minstens twintig berichten van artiesten en platenmaatschappijen die hun nummers aanprijzen. Het leeuwendeel vindt hij vals, slecht geproduceerd of achterhaald. Bovendien bestaat zijn afspeellijst alleen uit pop, EDM (elektronic dance music) en soms een beetje rap. Het is een combinatie van hits en nummers waarvan hij verwacht dat het hits worden.

In de nacht van donderdag op vrijdag stelt Spotify veel nieuwe nummers beschikbaar. Dan zit Hesseling om 12 uur ’s nachts klaar om de pareltjes eruit te vissen. Als hij voor de klas staat, heeft hij geen tijd om zich met de playlist bezig te houden. Of ja, in zijn lunchpauze. En als hij net wakker is, checkt hij zijn inbox. Op andere dagen werkt hij de lijst bij als zijn twee jonge dochtertjes naar bed zijn. Hesseling: „Mijn vriendin is met zwangerschapsverlof, dus zij doet nu wel meer in het huishouden.”

Eminem en Dr. Dre

Hesseling maakt zelf geen muziek, vertelt hij, maar is altijd een intensieve luisteraar en verzamelaar geweest. „Op oude filmpjes zie je mij als vijfjarige met een cassetterecorder en microfoon in mijn handen: radio-dj spelen.” Later nam hij cassettes op, brandde cd’s, downloadde muziek en toen kwam Spotify. Als tiener luisterde hij naar Eminem en Dr. Dre, nu naar Ronnie Flex en Pharrell Williams. Hesseling: „Ik heb altijd iets met muziek willen doen, maar ik wist vroeger niet dat mijn kwaliteiten daar lagen. En ik vond onderwijs ook geweldig.” Op zijn 20ste stond hij al voor de klas.

De afspeellijst Monthly Hits maakte hij in 2013 aan, in eerste instantie voor zichzelf en vrienden. Totdat vreemden en buitenlanders de lijst bleken te volgen. Nu promoot hij de afspeellijst op sociale media. Hij verloot bijvoorbeeld tickets voor een concert van Robbie Williams onder fans die de Facebookpagina van ‘Meester Jesper’ liken, de afspeellijst volgen en hun vrienden op de actie attenderen. Hesseling: „Ik probeer van alles uit. Ik vlog zelfs tegenwoordig.”

Meester, ik vind de muziek in je playlist saai

Zijn leerlingen houden het aantal volgers van de lijst nauwlettend in de gaten, zegt hij. Bij elke mijlpaal, 40.000, 50.000, 60.000, eisen ze een traktatie. Niet iedereen is fan van de nummers die tijdens handvaardigheid door het klaslokaal knallen. „Dan zegt iemand: Meester, ik vind de muziek in je playlist saai.”

Beautyvloggers

Hesseling gaat naar luistersessies van Ali B, Boef en Mr. Polska, die hun nieuwste album laten horen voordat het uitkomt. Matt Simons nodigde hem backstage bij zijn concert in Amsterdam uit. En gratis kaartjes voor optredens krijgen is geen probleem. Omkoperij? „Ze bedanken mij voor de promotie en steun”, zegt Hesseling. Soms krijgt hij de vraag of hij tegen een vergoeding een nummer in zijn lijst wil opnemen, maar dat wijst hij resoluut af. „Spotify verbiedt betalingen. Bovendien is de kracht van mijn afspeellijst dat ik zelf beslis. Ik moet achter de nummers staan. Anders verlies ik mijn geloofwaardigheid.”

Zijn status is vergelijkbaar met beautyvloggers die gratis producten van cosmeticabedrijven krijgen, omdat ze influencers zijn. Hesseling: „Mijn content is nooit gesponsord, maar ik ben wel een influencer. Ik wil dat mensen mij serieus nemen als ik zeg dat een nummer een hit kan worden. En als ze daardoor het liedje vaker afspelen, wordt het ook sneller een hit. Daarom streef ik naar die 100.000 volgers. Wat er zo leuk aan hits voorspellen is? De kick. Dat ik de eerste ben die een liedje heeft ontdekt.”

Een vriend van Hesseling raadde hem aan om ‘Meester Jesper’ als merknaam te gebruiken. „Dat leek me eerst niks”, zegt Hesseling. „Ik vond meester juist stom klinken. Ik had op mijn school net een discussie aangewakkerd: of we niet alleen de voornamen konden gebruiken. Mijn collega’s moeten er wel om lachen dat ik mij nu als meester Jesper profileer.”

De directrice is bezorgd dat hij naar een platenmaatschappij vertrekt, zegt hij. Maar hij vindt het „veel te leuk” om voor de klas te staan: „Kinderen zijn enthousiast. Ik krijg er energie van. In mijn klas voelen ze zich al een beetje groot en stoer. Die kinderen verder helpen, en een leuke sfeer in de klas creëren is hartstikke mooi. Misschien dat ik in de toekomst een dagje minder op school werk.”

Op LinkedIn noemt hij zichzelf playlistcurator: „Dat is toch het belangrijkste wat ik nu doe.” En hij laat doorschemeren dat hij bij RTL Late Night of RTL Boulevard nieuwe muziek zou willen bespreken. „De eerste zaterdag van de maand voorspel ik hitjes voor radiostation Qmusic. Dat gaat goed. In februari tipte ik Luis Fonsi en Daddy Yankee met ‘Despacito’ en in maart noemde ik ‘Stay’ van Zedd. Dat werden monsterhits.”

Hesseling heeft veel te danken aan Spotify. Wat als het verdwijnt? „Dan stort mijn wereld in”, lacht hij. Dan serieus: „Nee. Dat zou ik heel erg vinden.”