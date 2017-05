Help je vrienden aan een baan

Solliciteren is een stiekem gedoe. Tenminste, als je een baan hebt maar eigenlijk op zoek bent naar iets anders. Je kunt moeilijk aan iedereen vertellen dat je iets nieuws zoekt, want straks luistert je manager mee. En dat ‘oriënterende kopje koffie’? Liever niet op een vol terras.

Toch is er vaak een klein clubje vrienden en kennissen dat precies weet hoe jij je voelt in je huidige baan, of je openstaat voor verandering en welke functie bij je zou passen. Van die mensen maakt de start-up Yearn handig gebruik.

Oprichter Kaan Anit (44) heeft zestien jaar ervaring in recruitment. Zeven daarvan stond hij aan de leiding van zijn eigen traditionele recruitmentbureau. Omdat hij het werven van personeel anders wilde aanpakken, richtte hij eind 2015 Yearn op. „Met de ouderwetse manier van solliciteren maak je een heleboel mensen ontevreden, alleen al vanwege de hoeveelheid tijd die het kost”, zegt Anit. „Een bedrijf is soms maanden bezig met zoeken, er melden zich tijdens zo’n proces vaak een gigantisch aantal sollicitanten die allemaal hoop krijgen op een nieuwe baan, en je hebt ook nog eens recruiters nodig die honderden brieven moeten doorploegen.”

Yearn werkt daarom niet met professionele personeelswervers, maar laat vrienden in hun eigen netwerk zoeken naar goede kandidaten. Gewoon, als bijbaantje tussendoor.

Het werkt zo: bij Yearn kan iedereen zich aanmelden als recruiter, die ze ‘superconnector’ noemen. Als superconnector krijg je elke dinsdag een mail met openstaande vacatures van bedrijven die passen bij jouw netwerk: de ‘Talent Tuesday Mail’. Zit daar een vacature tussen waarvan je denkt dat die geweldig bij iemand uit je netwerk zou passen, dan beveel je die persoon aan. Dat gaat heel gemakkelijk, aldus Anit: „Je stuurt via onze site een berichtje met een aanbeveling en een link naar zijn of haar LinkedIn-profiel.”

Twee minuten werk

Zo werd de 26-jarige Danny van Os de Man gekoppeld aan zijn huidige werkgever door superconnector en kennis Eurley Balentina (33). Van Os de Man: „Ik had Eurley gebeld omdat ik hoopte dat er bij zijn bedrijf vacatures openstonden. Dat was niet zo, maar sindsdien wist Eurley wel dat ik een baan zocht. Een week later zag hij via Yearn een functie voorbijkomen bij een technologiebedrijf die hij bij me vond passen.” Ze werden aan elkaar voorgesteld en Van Os de Man werd uitgenodigd op gesprek. „Inmiddels werk ik daar als productmanager.”

Ook Balentina heeft er profijt van: als een aangedragen kandidaat daadwerkelijk wordt aangenomen, krijgt een superconnector 1.000 euro. Balentina: „Het kostte me ongeveer twee minuten werk. Iedereen blij.”

Omdat het recruitmentbureau zichzelf sinds de start in 2015 een paar keer opnieuw moest uitvinden – „We dachten eerst dat we een app moesten hebben, maar dat werkte niet” – zijn ze pas sinds januari echt bezig met het matchen van kandidaten. „Sindsdien hebben we 324 kandidaten van onze superconnectors naar de klant kunnen doorsturen”, zegt Anit. „Van hen zijn er 58 uitgenodigd voor een interview, wat resulteerde in 14 plaatsingen.”

Ze hebben nu ongeveer 1.500 superconnectors in het bestand en er komen er per dag ongeveer 30 bij. Zo’n 57 procent van de superconnectors is werknemer, 38 procent is ondernemer en slechts 5 procent is in het ‘echte’ leven ook recruiter.

Niet iedereen die zich aanbiedt, wordt trouwens in het netwerk opgenomen. Anit: „We selecteren wel: een superconnector moet bijvoorbeeld een relevant netwerk voor onze bedrijven hebben.”

En dat betekent iemand die vooral in de tech, de marketing of in een andere „millennial-achtige” sector actief is. De bedrijven die op dit moment bij Yearn vacatures plaatsen – zo’n vijftig in totaal – zijn vooral start-ups (zoals het energiebedrijf Vandebron en scheermesjesleverancier Boldking) en techbedrijven (waaronder beleggingsinstelling Brand New Day en Wehkamp). Er staan zo’n tweehonderd vacatures op het platform, vooral op het terrein van marketing, sales en IT.

Vast bedrag

Ook voor bedrijven werkt Yearn anders dan een traditioneel recruitmentbureau. Ze maken gebruik van een abonnementsmodel: een bedrijf betaalt elke maand een vast bedrag om vacatures te plaatsen, vanaf 1.000 euro voor drie vacatures. Dat zijn meteen alle kosten, zegt Anit: „Normaal betalen bedrijven een fee voor elke aangenomen sollicitant. Wij vinden dat als je daadwerkelijk de sector wilt opschudden, je niet kunt aankomen met het ouderwetse no-cure-no-payprincipe.”

Zorgt deze manier van personeel werven niet voor vriendjespolitiek? „Recruiters kiezen onbewust kandidaten uit die op zichzelf lijken, zelfs professionals doen dat. Maar juist omdat onze superconnectors allemaal een andere achtergrond, etniciteit, vriendenkring en netwerk hebben, zijn de kandidaten die ze aandragen heel verschillend. Dus je krijgt een veel diverser aanbod dan wanneer dat je één persoon de kandidaten eruit laat pikken.”

Yearn wil uiteindelijk graag naar het buitenland, maar is voorlopig nog druk bezig hun methode in Nederland te verbeteren. Anit: „Ik ben ervan overtuigd dat iedereen z’n netwerk wel aan een baan wil helpen. Maar dat moet wel makkelijk en vlug kunnen.”