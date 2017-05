Twee weken geleden was ik alleen thuis toen er aan de voordeur gebeld werd.

Een donkere man stond op de stoep en vroeg om een glaasje water. Ik liep de trap op om uit de badkamer een plastic bekertje te halen en gaf de man water te drinken.

Toen mijn partner thuiskwam en het voorval hoorde stond ze perplex. Ook vrienden en familie die het voorval te horen kregen, spraken afkeurend over mijn roekeloze gedrag: ik moest toch weten van de praktijken van criminelen van tegenwoordig.

Vandaag zag ik diezelfde donkere man weer. Hij liep voorbij het keukenraam en zwaaide.

Hij had zojuist de NRC in onze brievenbus gestopt …

