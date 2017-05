Formatie kabinet Curaçao binnen twee weken rond

In twee weken tijd is een nieuw kabinet gevormd op Curaçao, dat meldt de liberale partij PAR, de winnaar van de verkiezingen. Partijleider Eugene Rhuggenaath gaat de regering van drie partijen leiden. PAR, MAN en PIN tekenden woensdag, lokale tijd, het regeerakkoord.

Dat de drie partijen er zo snel uit zijn gekomen, komt doordat het akkoord is gebaseerd op het regeerakkoord van het vorige kabinet-Koeiman. Ook werd vrijwel meteen na de verkiezingen een intentieverklaring getekend tussen de partijen. De nadruk in het regeerakkoord komt te liggen op onderwijs en armoedebestrijding.

Zowel de PAR als de MAN zijn de grootste en meest Nederlands gezinde politieke partijen van Curaçao. Verliezer Schotte van MFK, de derde grootste partij, is tegen Nederlandse inmenging. Hij werd buiten de formatie gehouden. Over de uitslag zei de premier in spe Rhuggenaat:

“Dit is een nieuwe kans voor Curaçao, we zijn trots en tevreden en moeten nu heel snel aan het werk.”

Curaçaose Kennedy

NRC-correspondent Nina Jurna schreef eerder over Rhuggenaat:

“Rhuggenaat is een ervaren bestuurder en zakenman die nu al bekend staat als de ‘Curaçaose Kennedy’. Hij gaf onmiddellijk aan niet met de MFK en andere kleinere populistische partijen in zee te zullen gaan.”

Sinds het eiland in 2010 een autonoom land werd binnen het Koninkrijk is er nauwelijks rust en stabiliteit geweest. Het was de tweede keer in zeven maanden tijd dat Curaçaoënaars naar de stembus mogen en al de vierde keer sinds Curaçao in 2010 een onafhankelijk land binnen het koninkrijk werd. Het laatste kabinet onder leiding van Koeimans partij MAN viel in februari, slechts anderhalve maand nadat het was beëdigd.

Krappe meerderheid

De coalitie had een krappe meerderheid. Toen twee parlementsleden van MAN overliepen naar MFK, moest Koeiman zijn ontslag indienen. Partijgenoot Gilmar Pisas werd door Schotte als interim-premier naar voren geschoven. De gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, schreef daarop nieuwe Statenverkiezingen uit.

Toen Schotte en zijn interim-regering dat wilden blokkeren, greep Nederland in en dwong nieuwe parlementsverkiezingen af. Hiervoor werd gouverneur Lucille George-Wout - in feite het staatshoofd van het eiland - speciaal bevoegd gemaakt, zodat zij de verkiezingen in goede banen kon leiden.

Gerrit Schotte werd vorig jaar veroordeeld tot drie jaar cel vanwege banden met de onderwereld, witwassen en corruptie. Tot zijn hoger beroep in mei is hij echter op vrije voeten, waardoor hij zich kon mengen in de campagne - zelfs al mag hij zich officieel vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Ook deze maatregel gaat pas in zodra die standhoudt in een hoger beroep.