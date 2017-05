Examenvlog: Het gemis van vrienden en het eerste examen

“Elias is er niet meer in de pauze.” De vrienden van de zeventienjarige havist uit Texel merken dat Elias druk bezig is met zijn examens en doen alvast een voorspelling of hij zal slagen. Donderdag stond voor hem Nederlands op het programma “en dat viel eigenlijk best wel mee”.

Woensdag maakten vloggers Babette en Cas Schutte ook het eindexamen Nederlands. En ze vonden het “waardeloos”.

Vlogs in de aanloop naar de examens:

Elias Marseille (17)

Scholier: Elias (17, doet havo-eindexamen op de OSG De Hogeberg).

Gezin: Hans Marseille (57,dominee) en Wikke Huizing (50, dominee), Felix (15, 4 vwo) en Hester (14, 2e klas havo/vwo).

Woonplaats: Den Burg, Texel.

Babette Schutte (17)

Scholieren: de tweeling Cas en Babette Schutte (17) doet vwo-examen aan het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden.

Ouders: Sheila Elkerbout (58, kinderhypnotherapeut) en Henk Schutte (61, docent anatomie aan de VU). Oudere broer en zus zijn al het huis uit.

Angel Knel (16)

Scholier: Angel Knel (16), doet haar mavo-examen op de Palmentuin in Rotterdam-Zuid.

Ouder: moeder Sherida Knel (46), voormalig buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van stadsvervoerder RET, nu arbeidsongeschikt.