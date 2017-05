En dit zijn de opvallende acts van de tweede Songfestival-show

Vorig jaar, toen het Songfestival in Stockholm was, sprong de Nederlandse inzending Douwe Bob zonder zwembroek in een meer en reed hij op een Zweedse hengst door de bossen. Om Douwe was elke dag wat te doen.

Hoe anders is het dit jaar, in Oekraïene. De drie zussen van OG3NE komen nauwelijks hun hotel met de immense marmeren lobby uit. Ja, vorige week maakten ze kleurplaten op een pleintje met kinderen uit Oekraïne, maar daar waren meer televisiecamera’s dan kinderen, dus dat telt niet.

De informatie die de afgelopen dagen wel naar buiten sijpelde: ze hebben er zin in; er ligt een luchtbed in hun kleedkamer zodat ze tussen de repetities door kunnen slapen; ze sporten dagelijks in hun hotel; van de oorlog merken ze niet veel (dat zeiden ze tegen de NOS).

Maar vanavond moeten Lisa, Amy en Shelley, die het Songfestival eerder al een „militaire operatie” noemden, voor heel Europa op het podium verschijnen voor de tweede halve finale van het Songfestival.

Zoals hun vader en tekstschrijver Rick Vol de eerste ronde noemde: „de strijd tegen de afgang”. Al ziet het ernaar uit dat die ze wordt bespaard. Na de repetitiefase klommen ze omhoog bij de bookmakers, tot de achtste plaats in het algemeen klassement. En de bookmakers wisten dinsdag, in de eerste halve finale, negen van de tien finalisten goed te voorspellen.

In het International Exhibition Centre in Kiev ging gisteren tijdens de repetities nog maar weinig goed. ’s Middags moest de openingsact zo vaak over dat de artiesten, die al in kostuum voor het podium stonden te wachten, terug naar hun kleedkamer werden gestuurd. Tijdens de generale repetitie, die ’s avonds werd gehouden, moest het computersysteem na de openingsact worden herstart. Het bleef minutenlang stil in de bijna lege zaal.

Het eerste nummer (en ook de rest van de tweede halve finale) is minder sterk dan die van dinsdag, toen het goed geproduceerde Zweden begon. Servische zangeres Tijana Bogićevi zingt In Too Deep, waarbij ze eerst wordt omringd door water en daarna door een danser die alleen een witte broek aan heeft.

Oostenrijk voert het elementen-thema nog verder door. Zanger Nathan Trent met zijn nummer Running on air staat, hoe kan het ook anders, in de lucht. Een prachtige lucht en maan, een act waar weinig op aan te merken is, maar waar ook niet zo veel aan is.

Lisa, Amy en Shelley moeten al als zesde, na Roemenië en voor Hongarije. Roemenië stuurde een jodelend rapduo, met felle graphics van clowntjes die op trommels slaan op de achtergrond.

Over de krijsende violen, de Hongaarse rap en het bijna huilende refrein van Hongarije zijn we nog niet helemaal uit. Authentiek of achterhaald? Voor het ongetrainde oor zijn de zigeunerklanken in elk geval overweldigend.

Hoe dan ook, de ballad van OG3NE komt tussen dat Songfestivalgeweld behoorlijk tot z’n recht. Nummer Lights and Shadows is geschreven door hun vader Rick Vol en gitarist Rory de Kievit, de vriend van Shelley. Het nummer is geïnspireerd op hun moeder, die een zeldzame vorm van botkanker heeft. ‘Cry no more, cry no more’, beginnen ze het nummer. Op de plaat een ‘oké’ nummer, maar op het podium een stuk indrukwekkender. De drie zussen vallen op tussen de andere kandidaten door hun hoge en zuivere samenzang. Dat is wat ze in de repetitiefase hard deed stijgen bij de gokkers.

Maar het nummer klinkt verouderd, zeggen de critici, en dat is ook zo. De meeste liedjes op het Songfestival klinken echter alsof ze vijf jaar geleden werden weggegooid ergens in een productiestudio in Hollywood, omdat ze niet goed genoeg voor grote popsterren as Taylor Swift of Katy Perry waren.

‘Lights And shadows’ is binnen de ballad-sectie van dit Songfestival, gewoon niet de beste inzending. Het allermooiste liedje komt dit jaar uit Portugal – en heeft oude jazz-akkoorden! Salvador Sobral, met een rommelig hipsterknotje en een drie maten te grote blazer, zingt het dromerig Amar Pelos Dois (For The Both Of Us), dat werd geschreven door zijn zus. Salvador wist zich dinsdag al te plaatsen voor de finale.

Beter dan Portugal wordt het vanavond in kwalitatief opzicht in elk geval niet. Verder op de avond nog het cruiseschip-duet van Estland, met de openingszin ‘Sleeping all alone / you wake up with a bottle in your hands.’

Kristian Kostov uit Bulgarije zingt over een ‘beautiful mess’ – weer een 17-jarige die een tekst zingt die hij voor over een paar jaar zou moeten bewaren. (De 17-jarige Australische deelnemer zong in de eerste halve finale dat hij te beschadigd was om weer lief te hebben).

Van de achttien deelnemers gaan er vanavond tien door naar de finale, aanstaande zaterdag op dezelfde tijd en zelfde zender. Moldavië, Azerbeidzjan, Griekenland, Zweden, Portugal, Polen, Armenië, Australië, Cyprus en België plaatsten zich dinsdag al in de eerste halve finale.

De Belgische Blanche klom na haar halve finale-optreden op naar de vierde plaats bij de bookers. Maar Italië staat nog steeds bovenaan.

Tweede halve finale Eurovisie Songfestival. Vanavond 21.00 uur op NPO 1.