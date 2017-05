Deel Erasmus MC ontruimd vanwege ‘chemische lucht’

Een deel van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is donderdagmiddag ontruimd vanwege een “chemische lucht”. Dat meldt de veiligheidsregio. Twee medewerkers van het ziekenhuis worden onderzocht bij de spoedeisende hulp.

De brandweer is bezig met metingen om vast te stellen wat de lucht veroorzaakt heeft. Volgens het ziekenhuis is de situatie inmiddels weer onder controle. Uit voorzorg is een onbekend aantal patiënten die op de etage lagen, verplaatst naar andere afdelingen.

Vorige week raakten in het Capelse IJsselland Ziekenhuis drie mensen gewond door een perazijnzuurlek. Het zuur wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel. Een man werd aangehouden omdat hij het lek vermoedelijk opzettelijk heeft veroorzaakt.

Dit bericht wordt uitgebreid.