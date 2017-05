Comey in afscheidsbrief: vrede met besluit

James Comey accepteert zijn ontslag als FBI-directeur door president Trump. Dat schrijft hij in een afscheidsbrief aan het personeel van het federale opsporingsbureau. Hij wil er echter niet op ingaan wat hij vindt van het besluit, staat in de brief:

“Ik geloof er al lang in dat een president een FBI-directeur kan ontslaan om elke denkbare reden, of zonder een reden. Het is gebeurd, en het zal wel goed komen met mij, al zal ik jullie en onze missie erg missen.”

Comey lijkt impliciet wel kritiek te leveren op Donald Trump: “In turbulente tijden ziet Amerika de FBI als een rots van competentie, eerlijkheid en onafhankelijkheid. [...] Ik hoop dat jullie blijven staan voor onze waarden, het beschermen van het Amerikaanse volk en onze grondwet. Als jullie dat doen zijn jullie ook verdrietig als jullie vertrekken en is het Amerikaanse volk veiliger.”

Het ontslag van Comey dinsdagavond kwam onverwacht. Volgens het Witte Huis moet Comey het veld ruimen omdat hij fouten gemaakt zou hebben in het onderzoek naar de e-mailaffaire van Hillary Clinton. Comey was als FBI-directeur echter ook degene die de leiding had over het onderzoek naar de banden van Trump en zijn entourage met Rusland en inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen.

Veiligheidsadviseur

Het lijkt er sterk op dat dat laatste een rol heeft gespeeld in Trumps overweging. The New York Times meldt donderdag dat Comey enkele dagen voor zijn ontslag het ministerie van Justitie om extra mankracht heeft gevraagd om het onderzoek sneller te laten verlopen.

Het onderzoek van de FBI is onder meer van belang voor de Senaatscommissie die hetzelfde onderzoekt. Die commissie heeft voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn gedagvaard, werd donderdag bekend.

Flynn werd ontslagen omdat hij voordat hij in functie was contacten bleek te onderhouden met Russische overheidsfunctionarissen. De Senaatscommissie eist nu dat Flynn documenten openbaart over al zijn e-mails, ontmoetingen, financiële verwikkelingen en telefoongesprekken met hen.

Het is hoogste ongebruikelijk dat iemand door de Senaatscommissie wordt gedagvaard. In april heeft de commissie Flynn al verzocht of hij de documenten vrij wil geven, maar dat weigert hij.

Lees hieronder de hele brief van Comey