CDA’er Wijffels legt bommetje onder formatie en eigen partij

Eindelijk nieuws over de onderhandelingen. Al komt het niet van de formatietafel, maar uit het CDA. Herman Wijffels is woest op zijn partijleider Sybrand Buma, die alle milieumaatregelen zou willen blokkeren. Verder belooft Schippers een nietszeggende brief te sturen, staat Nederland alleen in Europa en praat de Kamer vandaag over asielhoppers die zich niet laten uitzetten.

FRENEMIES: Nieuws. Over de formatie. In het AD. Sybrand Buma zou alle milieumaatregelen blokkeren. Bron van deze informatie: CDA’er Herman Wijffels. Wijffels (ex-Rabobank, ex-SER, ex-Wereldbank, ex-informateur) is bijzonder kritisch en badinerend over zijn eigen partijleider. “Die man weet nergens van!” Dat is niet een probleem van het CDA,”maar zit in Buma zelf”. Lees vooral het hele interview waarin hij Buma affakkelt en met Trump vergelijkt. Wijffels pleit zelfs voor een kabinet zonder zijn eigen partij.

Post: Het was juist zo stil rond de formatie dat ook een groot deel van de Kamer het niet meer trok en Edith Schippers vroeg om iets meer te vertellen over hoe het gaat. De gesprekken duren nu zes weken en ondertussen “ligt het landsbestuur op z’n gat”, zei Geert Wilders. Zijn verzoek werd door de formerende partijen geblokkeerd, maar Schippers wil best een brief schrijven. Ik verwacht niet dat we daar veel wijzer van worden.

Stammenstrijd: Weer een oproep aan de onderhandelaars voor meer geld voor Defensie, dit keer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nederland ondermijnt zelfs het onderlinge vertrouwen binnen de NAVO door niet aan de krijgsmacht uit te geven wat het belooft, oordeelt de WRR. Er wordt opgeroepen tot concrete investeringen, vooral in de marine en marechaussee. Als dat betekent dat de landmacht en luchtmacht dus wel met minder afkunnen, zal dat de ‘stammenstrijd’ bij defensie weer doen oplaaien.

STEKELIG: ECB-president Mario Draghi was gisteren in Den Haag en had een stekelig gesprek met de vaste Kamercommissie Financiën. De Italiaan, die bekend staat om zijn kalmte en politieke handigheid, kreeg zo veel kritiek dat hij zich op de kast liet jagen. “Ik reageer niet op onrealistische hypotheses” beet hij Kamerleden toe. “Ik blijf met het gevoel zitten dat [volgens u, red.] alle positieve punten komen door uw monetaire beleid en dat alle negatieve effecten de schuld zijn van nationale overheden”, vatte Kamerlid Carola Schouten zijn houding samen. Lees hier het verslag van de bijeenkomst en hier een portret van Draghi.

Frenemies II: De Nederlandse positie in Europa raakt sowieso in de knel na de winst van de pro-Europese Emmanuel Macron in Frankrijk, schrijft Mark Kranenburg. Door de Brexit stond Nederland al meer alleen in beleid tegen verdere integratie en voor vrijhandel en “financiële orthodoxie”. Rutte moet daarom internationaal op zoek naar nieuwe bondgenoten.

WAT WIJ VOLGEN: Vanochtend praat de Kamer met staatssecretaris Klaas Dijkhoff over de (on)mogelijkheid om met name Noord-Afrikaanse asielhoppers zonder kans op asielstatus terug te sturen naar waar ze vandaan komen. Waarom is en blijft dit toch zo ingewikkeld? En hoe buigt Spanje de regels om het voor elkaar te krijgen dat Marokko zijn probleemgevallen wel terugneemt? Redacteur Christiaan Pelgrim en correspondent Koen Greven zochten het uit.

“Ik vind het zorgwekkend dat er steeds minder vlaggebruik in Nederland is en dat men dat zo relativeert.”

Voor CDA-Kamerlid Michel Rog is kinderen dwingen staand het Wilhelmus te zingen niet genoeg. Hij wil dat alle Kamerleden een speldje met de Nederlandse vlag op hun revers dragen, zegt hij in De Telegraaf.