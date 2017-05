Betalingen farmaceuten aan zorgverleners gestegen

In 2016 heeft de farmaceutische industrie voor 58,5 miljoen euro financiële bijdragen gegeven aan zorginstellingen en artsen in Nederland. Het Transparantieregister Zorg publiceerde daar donderdag cijfers over.

Het bedrag is 13 procent hoger dan in 2015, een jaar waarin al 36 procent meer werd uitgegeven dan in 2014. Sinds vijf jaar zijn farmaceuten verplicht hun financiële relaties met professionals en instellingen in de zorg te melden.

Het moet onder meer gemeld worden als artsen door farmaceuten worden ingehuurd om zitting te nemen in een adviesraad, of ergens als spreker op te treden. Ook het betalen van nascholingen of deelname aan een medisch congres, of het sponsoren van projecten van bijvoorbeeld ziekenhuizen moet gemeld worden.

Er werd iets minder geld uitgegeven aan sponsoring van individuele artsen. Dat bedrag daalde van 8,76 miljoen euro naar 8,35 miljoen. Het bedrag dat aan instellingen werd gegeven steeg naar 48,66 miljoen euro. Gemiddeld kregen artsen 2.281 euro, net iets minder dan een jaar eerder. Het aantal farmaceutische bedrijven dat melding maakte van giften steeg van 89 naar 109.

Kritiek

Elk jaar worden de regels over wat er gemeld moet worden wat uitgebreid. De stijging van 2016 is daar deels door te verklaren. Ook leveranciers van cardiologische en orthopedische implantaten moesten in 2016 melding maken van hun financiële sponsoringsactiviteiten. Bij die bedrijven ging het in totaal om 2 miljoen euro.

Hoewel er geen andere landen zijn met een dergelijk register, is er toch kritiek op de bestaande regels. Het register is opgesteld om de samenleving beter te informeren over de relaties tussen de zorgsector en farmaceutische industrie. Maar een belangrijke vraag die daar aan raakt - hoeveel invloed hebben de financiële bijdragen op artsen en instellingen? - beantwoordt het register niet.

Niet alle mogelijk onthullende informatie staat in het register. Zo hoeft het bijvoorbeeld niet gemeld te worden als farmaceuten medisch onderzoek financieren.