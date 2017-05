Belegger De Vries betrokken bij belastingroute voetballers

Belegger Peter Paul de Vries is direct betrokken bij het Naardense bedrijf LMP Bomore, dat omstreden belastingconstructies voor topvoetballers beheert, blijkt uit onderzoek van NRC. De Vries’ betrokkenheid is opmerkelijk omdat hij als voorzitter van de vereniging van effectenbezitters tussen 1995 en 2007 naam maakte als voorvechter van de belangen van kleine beleggers.

De Vries duikt op in vertrouwelijke documenten van het Amsterdamse trustkantoor BK Group, dat internationale bank- en geldzaken regelt voor diverse voetballers. Hij is via zijn investeringsmaatschappij Value8 grootaandeelhouder van de BK Group.

In de interne correspondentie staat dat De Vries in de zomer van 2015 onder tijdsdruk persoonlijke documenten verstrekte aan LMP Bomore, zodat het een bankrekening op Curaçao kon openen. Dat was cruciaal voor het bedrijf, dat handelt in beeldrechten en sponsorcontracten van sterren als Luis Suárez (Barcelona).

„Hier is enige urgentie bij geboden omdat ABN Amro Bank per 1 september de rekening sluit van LMP Bomore BV omdat het faciliteren van bankverkeer voor dergelijke activiteiten niet meer in hun cliëntprofiel past”, mailde Gejo Kamp, directeur van LMP Bomore op 19 augustus 2015 aan De Vries.

Miljoenen naar Panama

Uit NRC-onderzoek bleek eerder dat vedettes als Suárez via Naarden miljoenen euro’s naar belastingparadijs Panama hebben gesluisd. Ook bleek dat grote banken sinds 2015 geen zaken meer wilden doen met LMP Bomore, omdat zij dit te riskant achtten.

Gejo Kamp was in de zomer van 2015 op de hulp van De Vries aangewezen om een bankrekening te kunnen openen bij de United Bank op Curaçao. Hij had diens handtekening nodig onder formulieren van de bank én een „utiliteitsrekening (gas, licht, elektra, telefoon, internet, gemeentelijke belastingen) niet ouder dan 3 maanden, waaruit je woonadres kan worden opgemaakt”.

Lees ook: Hoe topvoetballers via Naarden hun geld naar Panama sluizen

Ook vroeg hij De Vries naar een kopie van het paspoort van Koos Visser, een andere aandeelhouder van LMP Bomore. „Hoe komt United Bank bij Visser?” mailde De Vries terug. „Wij verstrekken geen informatie en gaan hem niet lastig vallen.” Een half jaar eerder klopte Kamp ook al aan bij De Vries om voor hem noodzakelijke papieren te verkrijgen.

De Vries ontkent in een reactie iets van LMP Bomore te weten. „Ik weet er echt niets van.” Sinds 2008 is De Vries bestuursvoorzitter van investeringsmaatschappij Value8, dat bedrijven opkoopt. De eerste jaren verliepen succesvol, maar sinds vorig jaar klinkt er kritiek op zijn beleid en staat de beurskoers van Value8 onder druk.