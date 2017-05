Bachvereniging kiest avontuur en klasse

Zijn benoeming als concertmeester aan de voorste lessenaar van de Nederlandse Bachvereniging was in 2014 onmogelijk te missen. Hoor hem viool spelen en de reflex is op te staan om zelf te zien: wie speelt daar? Bij wie klinkt de viool nu eens als een irritante mug, dan weer als een zangvogel? Wie heeft er zo’n ronde, sierlijke toon? Zo’n ademende frasering? En het antwoord was: Shunske Sato, ex-wonderkind, Japanner van geboorte, in Amerika geschoold.

Maar dat Shunske Sato vanaf 1 juni volgend jaar, precies vier jaar na zijn aantreden als concertmeester ook de nieuwe artistiek leider van de Bachvereniging wordt, dat is een grote verrassing. En een welkome, want met Sato kiest de Nederlandse Bachvereniging voor verjonging, avontuur én wereldklasse.

Verboden vrucht

Shunske Sato (Tokio, 1984) begon als tweejarige met vioolspelen. Extreem jong, erkende hij eerder in deze krant. Maar muziek was core business in zijn ouderlijk huis. Zijn moeder is pianodocente, thuis waren musiceren, luisteren en concertbezoek aan de orde van de dag. Peuter Sato werd „gegrepen door de viool” en begon op een schooltje in de buurt met lessen volgens de Suzuki-methode, waarbij instrumentaal onderwijs wordt afgewisseld met luisteren. „De Suzukimethode benadert het leren van muziek als het leren van je moedertaal”, legde Sato uit. „Eerst luister je, daarna volgen spreken en lezen.”

Bijna 100 jaar Lezen en schrijven met J.S. Bach De Nederlandse Bachvereniging werd opgericht in 1921 als „kritisch antwoord” op de romantische uitvoeringen van Bachs Matthäus door het Concertgebouworkest o.l.v. Mengelberg. Johan Schoonderbeek vestigde mét de Bachvereniging een eigen, intiemere traditie in Naarden. Net als het Concertgebouworkest bloeide de Bachvereniging onder langdurig aanwezige artistiek leiders. Anthon van der Horst leidde tussen 1931 en 1965, gevolgd door Charles de Wolff (1965-1983) en Jos van Veldhoven (1983-2018). De Bachvereniging - begroting ca. 3 miljoen - krijgt 520.000 euro subsidie van het Fonds Podiumkunsten, dat het ensemble recent excellent beoordeelde en daarbij op de „glansrol” van Shunske Sato wees. In de opmaat naar het 100-jarig bestaan werkt de vereniging aan het project All of Bach: alle werken van Bach op video beschikbaar gemaakt op een website. De Bachvereniging start een nieuwe fase met de benoeming van Sato. Algemeen directeur Jan Vandenbossche is op 1 mei gestopt.

Sato groeide op in Philadelphia en kreeg zijn echte scholing als (modern) violist o.a. aan Juilliard in New York (Jaap van Zweden studeerde daar ook). Oude muziek gold daar als een „verboden vrucht” en toen Sato als achttienjarige naar Europa verhuisde, werd oude muziek zijn grote passie. „Ik stortte me er volledig in. Wat me trof is de manier van omgaan met muziek: de nieuwsgierigheid, de gretigheid om grenzen op te zoeken. Natuurlijk spelen we vaak bekende stukken, maar voor mij is het juist dan relevant nieuwe dingen te blijven ontdekken.”

Groeiend publiek

Die benadering, en zijn fenomenale spel, werd bij de Bachvereniging gezien en gewaardeerd. Zelfs het Fonds Podiumkunsten roemde de „glansrol” van Sato expliciet in zijn beoordeling.

Al snel begon Sato, tevens hoofdvakdocent barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam en concertmeester van Concerto Köln, ook te experimenteren met het leiden van het orkest vanachter de eerste lessenaar, zoals in de barok zelf de gewoonte was en nóg: het gros van de barokorkesten wordt geleid door een ‘dirigerend’ (eerder leidend) violist of klavecinist.

De Nederlandse Bachvereniging roemt Sato als een „inspirerend leider die een groeiend publiek aan zich weet te binden.” Sato zal elk jaar een aantal producties leiden. Daarnaast blijft de Nederlandse Bachvereniging werken met gespecialiseerde gastdirigenten.