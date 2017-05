Aegon wil zorgen over kapitaalbuffers wegnemen

Aegon wil zijn financiële buffer in Nederland verstevigen. Dat zegt de voorzitter van de Raad van Bestuur donderdag bij de presentatie van de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar (pdf). De solvabiliteitsratio bleef daarin stabiel op 157 procent. Dat is voor beleggers een reden tot zorg.

De nettowinst steeg in het eerste kwartaal van 2017 tot 378 miljoen euro. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode in 2016. Volgens Aegon zijn de goede resultaten voornamelijk te danken aan de zogenoemde fair value items.

Eind maart bleek uit het jaarverslag over 2016 dat de solvabiliteitsratio van Aegon twee punten minder sterk was dan gedacht. Dat leidde tot een koersdaling van meer dan 5 procent. Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts zegt zich te realiseren dat de kapitaalbuffer groter moet:

We blijven ons inzetten voor een solide solvabiliteit van onze Nederlandse activiteiten door het risicoprofiel te verbeteren, de activiteiten te optimaliseren en kapitaalondersteuning vanuit de holding.

Aegon zegt aan het einde van dit kwartaal met meer informatie over zijn kapitaalpositie te komen, en meer duidelijkheid te geven over de te nemen maatregelen.