Abou Jahjah kondigt nieuwe politieke partij aan

De omstreden Belgisch-Libanese activist Dyab Abou Jahjah richt een politieke partij op samen met de Belgische voormalig politicus Ahmet Koç. Dat heeft hij bekendgemaakt via Twitter. Samen met de linkse oud-sp.a-politicus wil hij volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen en Brussel.

Een naam of een programma voor de nieuwe partij is nog niet bekend.

‘Geen Belgische Denk’

Beide mannen hadden al plannen om afzonderlijk een partij op te richten. Koç was tot vorige zomer lid van de sociaaldemocratische sp.a, maar moest vertrekken na een reeks uitspraken over de Turkse president Erdogan en de Gülen-beweging. Na de Nederlandse verkiezingen in maart, liet hij weten in navolging van Denk een multiculturele partij op te willen richten in Vlaanderen. Abou Jahjah volgde met plannen voor een Brusselse partij die zou mikken op kiezers met een migratie-achtergrond.

Toch laten de twee nu weten geen Belgische Denk te willen oprichten, zo zeggen ze tegen het Belgische blad Knack. Abou Jahjah: “Dat is een eigen project, met een eigen dynamiek en een andere context. De vergelijking met DENK doet onrecht aan de realiteit.” Wel wil de partij zich gaan richten tegen islamofobie, racisme en discriminatie.

Omstreden publicist

Vorig jaar leidde de bekendmaking van de publicatie van een boek van Abou Jahjah bij De Bezige Bij tot ophef. Enkele schrijvers die waren aangesloten bij de uitgeverij noemden Abou Jahjahs politieke ideeën “antisemitisch” en onverenigbaar met de geschiedenis van De Bezige Bij.

Ook zijn aanwezigheid in het tv-programma Zomergasten leidde afgelopen jaar tot discussie. Begin 2017 moest Abou Jahjah vertrekken als columnist van De Standaard, nadat hij op sociale media een aanslag in Jeruzalem had verdedigd.

In 2003 en 2004 deed Abou Jahjah al eens mee aan verkiezingen met twee partijen, maar ze behaalden te weinig stemmen en bestaan niet meer.