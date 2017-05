Morgen is de aftrap van Operadagen Rotterdam, een tiendaags festival waar de vernieuwing van de opera centraal staat. Vernieuwing? Opera is toch saai, elitair en alleen voor oude mensen? Redacteur Mischa Spel ontkracht in vier minuten de meest gehoorde clichés en legt uit waarom juist opera een van de mooiste kunstvormen is.