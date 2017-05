35 dragers enkelband sinds 2016 ontkomen

Vanaf het begin van 2016 tot nu hebben 35 dragers van een enkelband kunnen ontsnappen door hun band te saboteren. Dat blijkt uit cijfers van Reclassering Nederland.

Hoeveel van hen nog op vrije voeten zijn, is onbekend. Dat houdt de Reclassering niet bij, omdat het toezicht ophoudt op het moment dat iemand is ontsnapt. Dan moet de politie in actie komen om de persoon weer op te sporen en aan te houden.

In totaal droegen in 2016 zo’n 1.600 mensen een enkelband, waarvan er 27 zich wisten te ‘onttrekken’ zoals de officiële term luidt. In 2017 gaat het om acht onttrekkingen op 400 enkelbanddragers. Reclassering Nederland benadrukt dat het in 98 procent van de gevallen wel goed gaat.

Reclassering Nederland heeft de cijfers niet eerder op deze manier bijgehouden. De inventarisatie werd gemaakt na een verzoek daartoe van De Telegraaf.

Delicten

Degenen die hun enkelband doorknipten hadden uiteenlopende veroordelingen op hun naam staan. Onder meer vier mensen die een levensdelict pleegden - moord of doodslag -, elf mensen die een gewelddadige diefstal op hun geweten hebben en een verkrachter. Het gaat om mensen die voorwaardelijk waren vrijgelaten of op proefverlof waren.

Er zijn ook mensen bij die nog niet veroordeeld zijn. Verdachten mogen niet onbeperkt in voorarrest blijven zitten en een enkelband is dan een manier om toch een oogje in het zeil te houden. Bij de ontsnappers zijn zeven van hen, de rest is wel veroordeeld.

Tunnel

In een verklaring zegt directeur Sjef van Gennip van Reclassering Nederland:

“Natuurlijk is het heel vervelend als iemand zich niet aan de afspraken houdt en een enkelband saboteert. Maar zo’n enkelband is niet bedoeld om iemand gevangen te houden. Het is een technisch hulpmiddel dat het toezicht op een persoon ondersteunt. Een enkelband is niet in beton gegoten. Wie zo’n band echt kapot wil maken kan dat doen.”

Zodra een drager de band saboteert, krijgt de meldkamer van de Dienst Justitiële Inrichtingen een seintje. Zij proberen te achterhalen wat er aan de hand is. Er komt ook een seintje als de band een technisch mankement heeft of als de verbinding wordt verbroken, bijvoorbeeld omdat iemand door een tunnel rijdt.