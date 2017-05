Zeventien relschoppers Rotterdam blijven vastzitten

Van de dertig relschoppers die dit weekeinde werden aangehouden na de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord blijven er zeventien voorlopig vastzitten. Hun hechtenis loopt in elk geval tot aanstaande dinsdag, als de kampioenswedstrijd en een eventuele huldiging van Feyenoord achter de rug zijn. Dat heeft de rechter-commissaris in Rotterdam woensdag besloten.

Elf anderen hoeven het weekeinde niet door te brengen in de gevangenis, hun hechtenis is geschorst. Voorwaarde is wel dat ze tijdens de wedstrijd van zondag en de mogelijke huldiging van maandag niet in de buurt van centrum van Rotterdam of het stadion van Feyenoord komen. Van de overige twee verdachten is het voorarrest niet verlengd.

Feyenoord houdt de spanning er nog een weekje in Bekijk ook deze fotoserie van de verloren wedstrijd zondag:

Dat sommige verdachten vast blijven zitten en anderen niet heeft te maken met het gevaar op herhaling, zo licht een woordvoerder van de rechtbank toe. “Per geval is bekeken hoe we het dit weekeinde veilig kunnen houden”, zegt hij. “In sommige gevallen denkt de rechter-commissaris dan dat een gebiedsverbod wel voldoende zijn.”

Meer dan honderd arrestaties

Onder de zeventien verdachten die in voorlopige hechtenis blijven, zitten volgens de woordvoerder onder meer mensen die “al eerder de fout in zijn gegaan, of die nog een voorwaardelijke straf hadden”. “Bij hen bestaat de kans dat ze zich dit weekeinde weer schuldig gaan maken aan wanordelijkheden.”

De rellen van zondag ontstonden nadat Feyenoord er niet in slaagde te winnen van stadsgenoot Excelsior: 3-0. Een overwinning in dat duel was genoeg geweest om kampioen te worden, de eerste titel in achttien jaar. Een kleine groep voetbalsupporters ging daarop in gevecht met de politie in het centrum van de stad.

In een poging de rust te herstellen voerde de politie charges uit en werden politiehonden en een waterkanon ingezet. Verschillende mensen moesten in het ziekenhuis behandeld worden voor bijtwonden. Meer dan honderd voetbalsupporters werden opgepakt van wie een groot deel na twee dagen al weer op vrije voeten was.