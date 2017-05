Weer vertrekt er iemand die Trump onderzoekt. Hoe nu verder?

Wat gebeurt er met de lopende onderzoeken? De Senaat, het Huis van Afgevaardigden én de FBI doen onderzoek naar de banden van Trumps entourage met Rusland en de Russische inmenging, ten gunste van Trump, in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Officieel gaan die onderzoeken, ook het FBI-onderzoek, gewoon door. „Elke suggestie dat de aankondiging van vandaag een poging is om het onderzoek van de FBI naar Ruslands poging de verkiezingen te beinvloeden te stoppen is misplaatst”, aldus de gematigde Republikeinse Senator Susan Collins, binnen de partij doorgaans een tegenstander van Trump, dinsdag. „De president heeft niet de hele FBI ontslagen. Hij ontsloeg de directeur.” Bekijk ook de graphic: zo lopen de lijnen van Trump naar Poetin In de praktijk hangt bij het FBI-onderzoek veel af van de vraag wie Trump zal benoemen als opvolger van Comey. Toen Bill Clinton in 1993 de FBI-directeur William Sessions ontsloeg, de enige eerdere keer in de geschiedenis dat een FBI-directeur de laan is uitgestuurd, koos hij een Republikein als opvolger om de verdenking te ontzenuwen dat hij de federale recherche probeerde te sturen. Als Trump ter opvolging van Comey een duidelijke getrouwe voordraagt, is de kans groter dat het FBI-onderzoek verzandt. Trumps kandidaat heeft wel bevestiging nodig van de Senaat. Maar met hun meerderheid van 52 stemmen hebben de Republikeinen geen Democraten nodig om hem of haar benoemd te krijgen. Dat neemt niet weg dat de Democraten bij voordracht van een Trumpgetrouwe van de hoorzittingen een zo groot mogelijk politiek spektakel zullen maken. Lees ook: Trump verrast vriend en vijand met haastig ontslag FBI-directeur Comey

Komt er nu ook een onafhankelijk onderzoek onder leiding van een speciale aanklager? De roep hierom klinkt nu luid, vooral bij Democraten. Maar de kans hierop is nog altijd niet groot. De meeste Republikeinen houden zich op de vlakte. Mitch McConnell, voorzitter van de Republikeinen in de Senaat, zei dat een nieuw onderzoek de bestaande onderzoeken alleen maar zou hinderen. De uiteindelijk beslissing berust bij de minister van justitie, en dat is Jeff Sessions, geestverwant en vertrouweling van Trump. Maar omdat Sessions, na het verhullen van zijn eigen contacten met de Russische ambassadeur, heeft beloofd zich afzijdig te houden van het Trump-Rusland dossier, is het onderminister Rod Rosenstein die een speciale aanklager kan benoemen. Rosenstein is evenwel twee weken geleden door Trump benoemd, en hij was het die voor Trump de uitgebreidste memo schreef met argumenten voor het ontslag van Comey. Bekijk ook de tijdlijn: eigengereide FBI-baas botste met Clinton en Trump

Wordt Comey nog gehoord en wat mag hij dan zeggen? Voor zover nu bekend getuigt James Comey donderdag nog steeds voor de inlichtingencommissie van de Senaat, bevestigde Mark Warner, Democraat en vicevoorzitter van die commissie, dinsdag. De voorzitter van die commissie, Republikein Richard Burr die het senaatsonderzoek leidt, prees Comey maandag en noemde de timing van en de motivatie voor diens ontslag ‘zorgwekkend’. Eind maart gaven Warner en Burr een gezamenlijke persconferentie waarin ze beloofden het onderzoek onpartijdig en tot het einde toe te zullen doorzetten. Comey, die zijn ontslag niet persoonlijk aangezegd kreeg maar er via de televisie weet van kreeg, heeft ondertussen niets meer te verliezen. Hij heeft er daarnaast ten tijde van de persconferentie over Hillary Clintons emails blijk van gegeven dat hij zich niet gebonden voelt aan de regel dat FBI-mensen geen mededelingen doen over lopende onderzoeken. Grote kans dat FBI-ers nu vaker het onofficiële pad kiezen: lekken aan de pers tweet En terwijl de regering Trump met de benoeming van een nieuwe FBI-directeur zijn greep zal verstevigen op de top van de dienst, zullen lager geplaatsten in de organisatie zich wellicht juist vrijer voelen om te lekken. Trump wekt met het ontslaan van plaatsvervangend minister van justitie Sally Yates (die het Witte Huis waarschuwde over Michael Flynn), en nu van Comey de indruk dat hij officieel onderzoek naar Ruslandconnecties dwarsboomt. Grote kans dat FBI-ers nu vaker het onofficiële pad kiezen: lekken aan de pers.