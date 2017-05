Voetballer Di María sluisde miljoenen weg via Naarden

De Argentijnse topvoetballer Ángel di María, vedette van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain, heeft de afgelopen jaren via Naarden zeker 5,1 miljoen euro naar Panama gesluisd om zo belasting te ontwijken. Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar geldstromen in het internationale profvoetbal.

De belastingroute van Di María loopt via het bedrijf LMP Bomore, dat is gevestigd in een woonwijk in het Gooise stadje. Dit bedrijf is speciaal opgericht voor „bekende sporters”, blijkt uit interne documenten van het Amsterdamse trustkantoor BK Group. LMP Bomore, dat handelt in beeldrechten en reclamecontracten van onder meer topvoetballers, staat geregistreerd op het huisadres van Gejo Kamp. Hij is de directeur van de BK Group.

Het is niet eerste keer dat Di María probeert geld uit het zicht van de fiscus te houden. In maart van dit jaar bekende hij belastingontduiking over 2012 en 2013, de periode waarin hij bij Real Madrid speelde. Di María betaalde een boete van 2 miljoen euro om celstraf te ontlopen. In Frankrijk loopt een justitieel onderzoek naar zijn financiën.

Het geld dat Di María via Naarden wegsluist, komt terecht bij Sunpex incorporated; een bedrijf in belastingparadijs Panama. In een vertrouwelijk briefje, in bezit van NRC, erkent Di Maria dat hij de eigenaar is.

Naast Di María maken ook andere topvoetballers gebruik van de diensten van Gejo Kamp, zoals Barcelona-spits en oud-Ajacied Luis Suárez. Hij liet tot 2014 zijn reclame-inkomsten via LMP Bomore overmaken naar een ander Panamees bedrijf, via een tussenstop bij een Amerikaans vennootschap. Voor Suarez liep er in de jaren 2010-2014 zeker 5,3 miljoen euro via LMP Bomore.

Een opvallende transactie via Naarden is de strafkorting op de sponsorgelden van Suárez door sportbedrijf Adidas, kort na het wereldkampioenschap 2014. Daar beet Suárez de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini in zijn schouder. De wereldvoetbalbond FIFA schorste de Uruguayaan voor vier maanden.

Omdat de imagoschade voor Adidas „onherstelbaar” was, had het „geen andere optie dan een korting van 20 procent door te voeren” over 2013/2014 op het sponsorbedrag van 4 ton. In de vertrouwelijke brief voegt Adidas toe: „Laat er geen misverstand over bestaan: ondanks onze afkeuring van het incident en de spijtige maatregelen die we gedwongen waren te nemen, zal Adidas Luis Suárez blijven steunen in de toekomst en vindt het hem een van de beste aanvallers ter wereld.”

In maart 2014 deed de fiscale opsporingsdienst FIOD een inval bij de BK Group, vanwege verdachte geldstromen uit Oekraïne, blijkt uit interne documenten. Twee Oekraïense klanten bleken op een Europese sanctielijst te staan.