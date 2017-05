De Thuiskok: Risotto met rivierkreeftjes

Een Italiaans kookboek zonder pasta of risotto is als een broodje shoarma serveren zonder knoflooksaus; dat kan gewoon niet. Het fijne van risotto is dat er letterlijk bijna alles in kan: ik heb ze gegeten met aardbeien en munt of met vis en pittige kaas. Om er rivierkreeftjes in te doen, die ik altijd zie liggen in de supermarkt maar zelden koop, was nooit in me opgekomen. Dit recept uit Lombardije is een mooi excuus ze in mijn winkelmandje te leggen.

Was de rivierkreeftjes, dep ze droog en bak ze rood en krokant in olijfolie. Houd ze warm. Snijd de ui in ringen en fruit die op matig vuur in een scheutje olijfolie tot hij kleurt. Schep de ui uit de pan en zeef de olie. Bak de rijst in deze olie en roer tot alle korrels met een glanzend laagje zijn bedekt. Giet al roerend steeds een flinke scheut kokende bouillon in de pan, wacht tot het vocht is opgenomen en voeg dan weer een scheutje bouillon toe, totdat de rijst gaar is. Haal de pan van het vuur en roer een scheutje van de olie waarin de kreeft is gebakken en een klontje boter door de risotto. Breng op smaak met zout en roer er dan de grana door. Serveer de risotto in een diep bord met de kreeftjes erop. U kunt wat citroensap over de beestjes druppelen, als u dat lekker vindt. Serveer direct.