Rome wil stilstaan bij Trevifontein verbieden

Als het aan de burgemeester van Rome ligt, mogen toeristen straks niet langer stilstaan bij de Trevifontein. In plaats daarvan moet er een looproute langs het beroemde monument komen, waarbij het verplicht is om in beweging te blijven, zo schrijven Italiaanse media. Dat moet een einde maken aan de grote drukte rond de fontein.

Het plan van burgemeester Virginia Raggi komt een week na de oproep van minister Dario Franceschini van Cultuur om iets te doen aan de ongecontroleerde toestroom van toeristen. Dagelijks bezoeken vele duizenden mensen de Trevifontein en het komt geregeld voor dat toeristen proberen een duik te nemen, een enkele keer zelfs zonder kleren.

Om dat tegen te gaan staan er al jaren bewakers rond het bouwwerk, maar die kunnen de drukte niet meer aan. De inzet van extra politie is volgens Raggi geen optie. “Als ik meer agenten inzet voor het patrouilleren rond monumenten, kan ik ze niet elders op straat gebruiken”, aldus de Romeinse burgemeester. “En ik heb niet de bevoegdheid om nieuwe agenten aan te nemen.”

Fontein levert jaarlijks 1,4 miljoen op

Naast het Colosseum en de Sint-Pietersbasiliek is de Trevifontein een van de toeristische hoogtepunten van Rome. Het ontwerp voor de fontein werd in de zestiende eeuw gemaakt door de bekende beeldhouder Gian Lorenzo Bernini, in opdracht van Paus Urbanus de achtste. Toen die overleed, kwam de bouw tijdelijk stil te liggen. Halverwege de zeventiende eeuw werd het bouwwerk alsnog voltooid door architect Nicola Salvi.

In het buitenland dankt het bouwwerk zijn roem voor een deel aan de film La Dolce Vita van Federico Fellini, waarin actrice Anita Ekberg ’s nachts in een witte jurk door de fontein waadt. Voor toeristen is het inmiddels traditie om muntjes in het water te gooien, wat de stad Rome vorig jaar een slordige 1,4 miljoen euro aan extra inkomsten oplevert.

Voordat toeristen de fontein alleen nog slenterend kunnen bekijken, moet het plan van Raggi nog wel worden goedgekeurd. Onder meer de politie en enkele betrokken instanties worden om advies gevraagd.