Regering Kosovo gevallen door tegenstem parlement

De Kosovaarse regering van premier Isa Mustafa is door het parlement naar huis gestuurd. Het verloor op woensdag een vertrouwensstemming met 74 tegen 34 stemmen, zo meldt persbureau Reuters.

Na de stemming heeft president Hashim Thaci het parlement ontbonden. Volgens de grondwet moet er binnen 45 dagen nieuwe verkiezingen plaatsvinden. De EU-Commissaris van Uitbreiding Johannes Hahn reageert teleurgesteld op de uitkomst van de stemming.

Wetswijziging grensovereenkomst Montenegro van de baan

Volgens de indiener van de motie, oppositielid Valdeta Bajrami wordt het land slecht geleid en heeft “het een nieuwe koers nodig”. De regering in Kosovo probeerde de afgelopen 18 maanden tevergeefs een meerderheid in het parlement te verzamelen voor een wetsvoorstel voor het wijzigingen van de grens met buurland Montenegro. Deze overeenkomst werd in 2015 getekend. Vorig jaar trok premier Mustafa de wetswijziging in.

Oppostiepartijen claimen dat Kosovo territorium verliest door deze overeenkomst, de regering en internationale experts weerspreken dit. De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten zijn groot voorstander van de grenswijziging. Voor de EU is de overeenkomst met Montenegro een voorwaarde voor visumvrij reizen van Kosovaren.

Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië. Dit werd door 114 landen erkend, maar niet door Servië en bondgenoot Rusland.