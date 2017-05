Real Madrid plaatst zich voor de finale in het Calderón dat voor de laatste keer kolkte

De 2-1 overwinning was niet genoeg om voor derde keer in vier jaar de finale van de Champions League te bereiken. Dat tekent een beetje de geschiedenis van de club die altijd in de schaduw heeft gestaan van de grote, rijkere broer. De eindstrijd om de Europese hoofdprijs gaat op zaterdag 3 juni in Cardiff tussen Real Madrid en Juventus.

Het was een avond vol sentimenten aan de boorden van de Manzanaresrivier. Vooraf hadden weinigen er echt geloof in dat de 3-0 nederlaag van een week eerder nog ongedaan kon worden gemaakt. Maar de hoop was er wel. In de uren voor de wedstrijd bouwde de spanning zich al langzaam op. Er was een enorme politiemacht op de been om de supporters uit elkaar te houden. Rellen bleven echter uit.

De felste strijd vond plaats op het veld. De Turkse scheidsrechter Cüneyt Cakir trok in totaal vijf gele kaarten. In tegenstelling tot de heenwedstrijd ging Atlético Madrid meteen op zoek naar het openingsdoelpunt. Het was de enige manier om het ware geloof terug te brengen. De tactiek pakte wonderwel goed uit. Na ruim een kwartier spelen stond Atlético Madrid door een rake kopbal van Saúl Níguez en een benutte strafschop van Antoine Griezmann al op 2-0. Het oude Calderón schudde van de springende en juichende fans op de tribunes. Zou het lukken? Een remontada tegen het gehate Real Madrid in de laatste Europese thuiswedstrijd in El Calderón?

Nee, dus. Geen laatste wonder in El Calderón. Het bleek ijdele hoop. De Fransman Karim Benzema stond vlak voor rust met een prachtige individuele actie aan de basis van de dodelijke tegentreffer van Real Madrid. Het was uiteindelijk Isco die de bal het laatste zetje gaf voor ‘de dubbelteller’. Atlético Madrid wist dat de ploeg opnieuw minimaal drie keer zou moeten scoren om door te gaan. Daar waar FC Barcelona in de achtste finales tegen PSG wel een dergelijke mentale dreun te boven kwam met drie goals in tien minuten, slaagde Atlético Madrid daar niet in.

In de tweede helft probeerde Atlético met hernieuwde energie het duel wederom naar de hand te zetten. Maar het elftal van de Argentijnse succescoach Diego Simeone wist niet nog een keer het Calderón te doen trillen. Real Madrid beschikt ook simpelweg over te veel kwaliteit om zich met grote cijfers door de nummer drie van Spanje te laten slachten.

‘De Koninklijke’ bereikte wel voor de derde keer in vier jaar de finale van de Champions League. In 2014 en in 2016 wonnen ze de eindstrijd van Atlético Madrid. Trainer Zinedine Zidane moet het nu met zijn ploeg opnemen tegen zijn oude club Juventus. Real Madrid zou de Europese hoofdprijs voor de twaalfde keer kunnen winnen. Atlético Madrid blijft op nul staan na een historische laatste Europese avond in El Calderón waar het publiek in de slotfase nog één keer volledig nat regende. Vanaf volgend seizoen moet de club in het nieuwe overdekte Wanda Metropolitano Europees succes bezien te halen.