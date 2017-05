De vermoedelijke politiemol Mark. M krijgt zijn paspoort terug. De rechtbank in Den Bosch heeft op woensdag besloten dat de dertigjarige man uit Weert zijn proces in volledige vrijheid mag afwachten omdat de behandeling van de strafzaak pas in januari volgend jaar verdergaat.

In de komende maanden worden er nog drie getuigen gehoord, onder wie twee uit Oekraïne. Omdat dit niet op korte termijn kan loopt de strafzaak flink wat vertraging op.

‘Verwaarloosbaar risico dat verdachte niet terugkomt’

Volgens de rechtbank zijn er “geen wettelijke gronden” om de verdachte langer in voorlopige hechtenis te houden. Het Openbaar Ministerie gaf op dinsdag aan zich niet te verzetten tegen het teruggeven van het paspoort. Het risico dat hij niet terugkomt wordt verwaarloosbaar geacht.

Mark M. wilde zijn paspoort terug om naar Oekraïne te kunnen reizen om zijn nieuwe vriendin te bezoeken en voor het zoeken van nieuw werk.

Verdachte verdiende naar schatting 8 ton aan verkoop politiedossiers

Politieman Mark M. werd eind september 2015 ontslagen en gearresteerd voor corruptie binnen het politiekorps. Hij zou geheime informatie uit het politiesysteem hebben verkocht aan criminelen in Brabant. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij hiermee 800.000 euro verdiend.

Vier jaar lang kopierde M. duizenden vertrouwelijke stukken uit strafrechtelijke onderzoeken en zette deze informatie op een USB-stick. Bij een doorzoeking van een woning van een verdachte makelaar vond de politie een doos met vertrouwelijke politie-informatie. Het is volgens de Rijksrecherche “aannemelijk” dat het gaat om inlichtingen die zijn gestolen door Mark M.