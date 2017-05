Operazanger Dennis Wilgenhof onverwachts overleden

Operazanger en docent Dennis Wilgenhof is woensdag onverwachts overleden. Hij is 44 jaar oud geworden. Dat meldt de Toneelacademie Maastricht, waar hij lesgaf. Ze zijn “verpletterd door het plotse overleden”.

Wilgenhof werd dinsdag levensloos aangetroffen in een hotel in Maastricht waar hij verbleef. Op maandag had hij nog lesgegeven en gezongen op de Toneelacademie.

Gewerkt met Nationale Opera en operahuizen in Duitsland

De basbariton werkte met De Reisopera en met de Nationale Opera. In 2014 vervulde hij de rol van kosmonaut Gagarin in de productie Laika. Wilgenhof die opgeleid is als logopedist maakte in 2011 zijn debuut in het Concertgebouw in Amsterdam in de opera Legende van Peter-Jan Wagemans. Ook was hij diverse keren te horen in Duitsland, bij belangrijke operahuizen in Keulen, Wiesbaden en München. Verder zong hij in het Scala in Milaan.

Hij zou komend schooljaar terugkeren op de Toneelacademie Maastricht.

“Dennis stond op het punt om -na een succesvolle zangcarrière- terug te keren naar ons instituut. Daar zagen wij allen naar uit. De leegte en stilte die hij achterlaat is enorm.”

De Toneelacademie heeft een ruimte ingericht waar docenten en studenten Wilgenhof kunnen herdenken. Op 17 mei is er een afscheidsdienst in Eindhoven.

