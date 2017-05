OM wil dertig Feyenoord-relschoppers vasthouden

Het Openbaar Ministerie wil voorlopig dertig relschoppers vasthouden die zondag na de wedstrijd Excelsior-Feyenoord werden opgepakt. Dat meldt justitie woensdag in een persbericht. De rechter-commissaris beslist woensdag of het voorarrest verlengd kan worden.

Na afloop van de wedstrijd werden meer dan honderd voetbalsupporters opgepakt tijdens rellen in het centrum van Rotterdam. De meesten werden vrijgelaten, 43 werden aangehouden voor openlijk geweld. Dertien van hen mogen zondag en maandag niet in de buurt van de Kuip en het stadhuis komen. Zij krijgen een meldplicht, maar worden niet voorgeleid.

Supporters die al eerder naar huis mochten, worden verdacht van minder ernstige overtredingen zoals belediging of vernieling. Zij krijgen een dagvaarding of een strafbeschikking, een boete die het OM oplegt zonder tussenkomst van een rechter. In twintig gevallen doet justitie nog verder onderzoek.

De verdachten die het OM langer wil vasthouden zijn mannen tussen de 14 en 45 jaar. De politie heeft beelden op haar website geplaatst van nog tien supporters die betrokken zijn bij de rellen.

Feyenoord verloor zondag van Excelsior en greep net naast het landskampioenschap. Komende zondag kan Feyenoord in de Kuip alsnog kampioen worden in een laatste beslissende wedstrijd tegen Heracles Almelo. Bij verlies of gelijkspel kan de titel naar Ajax gaan.