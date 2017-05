‘Nog twee oud-jeugdspelers PSV misbruikt’

Nog twee oud-jeugdspelers van PSV hebben zich gemeld die zeggen dat ze op de club misbruikt zijn. De twee mannen speelden in de jaren zeventig en tachtig voor de voetbalclub, schrijft de Volkskrant. Afgelopen weekend zeiden twee andere mannen al als jeugdspeler bij PSV en Vitesse te zijn misbruikt. Het was de eerste keer dat binnen het Nederlandse profvoetbal dergelijke verhalen naar buiten kwamen.

De twee voormalige voetballers die zich nu gemeld hebben zijn in gesprek met een vertrouwenspersoon van PSV. De voetbalclub heeft overlegd met het Openbaar Ministerie (OM) en de GGZ. Algemeen directeur Toon Gerbrands zegt er rekening mee te houden dat meer slachtoffers zich kunnen gaan melden. Tegen de Volkskrant reageert hij:

“We gaan de mannen uitnodigen zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. We gaan ze hulp aanbieden om dit trauma te verwerken.”

Het zou gaan om andere daders dan bij de eerste melding bij PSV. Beide daders werken niet meer bij de club. Een slachtoffer heeft gedetailleerd zijn verhaal verteld. Hij zegt onder meer dat hij als 12-jarige jeugdspeler na afloop van een training in de kleedkamer door zijn trainer misbruikt werd:

“Ik vraag geen aandacht voor mezelf. maar ik hoop dat anderen hierdoor misschien ook hun verhaal durven vertellen.”

Schandaal

De vier spelers die zich tot nog toe gemeld hebben deden dit na een oproep van de krant. NRC deed een vergelijkbaar verzoek in januari naar aanleiding van een groot misbruikschandaal in de Engelse voetbalwereld. Honderden misbruikte oud-voetballers hebben zich gemeld bij de Britse politie en zich verenigd in de organisatie The Offside Trust. De steungroep zegt Nederlandse slachtoffers ook te willen gaan helpen.

Ook maakte sportorganisatie NOC*NSF in december bekend een groot onderzoek te beginnen naar misbruik in de sport. Aanleiding waren meerdere misbruikzaken die de afgelopen jaren aan het licht kwamen.