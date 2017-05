Nederlandse schoolmeisjes in België aangerand

Twaalf Nederlandse meisjes en vier Belgische meisjes hebben aangifte gedaan van aanranding in het Belgisch museum Technopolis. Volgens het Openbaar Ministerie in Mechelen zijn er vier minderjarige verdachten.

De twaalf Nederlandse meisjes zitten in de tweede klas havo van het Rythovius College in het Noord-Brabantse Eerse. Ze waren op schoolreis in België en bezochten dinsdag het museum in Mechelen. Volgens omroep Brabant werden de borsten en billen van de meisjes betast in de vrouwentoiletten en de tentoonstellingsruimte van het gebouw. De politie sprak in het museum vier verdachten aan en heeft hun namen genoteerd.

Na het incident zijn de meeste leerlingen die op schoolreis waren naar huis gekeerd. De twaalf meisjes zijn met begeleiders gebeleven om een verklaring aan de politie af te leggen.

De jongens worden later verhoord. Het jeugdparket van het OM in Mechelen doet verder onderzoek naar de zaak. Volgens de politie zijn de verdachten tussen de dertien en veertien jaar oud en wonen ze in de buurt van Mechelen.