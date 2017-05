NAVO-militairen: meer troepen nodig in Afghanistan

De militaire bevelhebbers van de NAVO hebben om versterking gevraagd in het gevecht tegen de Talibaan in Afghanistan. De NAVO-top buigt zich nu over het verzoek, meldt persbureau Reuters op woensdag. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg zal er binnen enkele weken een besluit worden gemaakt.

Er zouden “een paar duizend” extra militairen nodig zijn in het gebied. De westerse alliantie en de Afghaanse overheid in Kaboel verliezen al enige tijd terrein: vorig jaar was nog 70 procent van het land in handen van het bondgenootschap, nu is dat slechts 60 procent. Op het moment zijn er 13.450 NAVO-troepen in Afghanistan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn staf opgeroepen om de strategie van het Amerikaanse leger in het gebied onder de loep te nemen. Verwacht wordt dat hij binnenkort meer militairen zal inzetten in Afghanistan. Enkele weken geleden besloten de Amerikanen om in Afghanistan over te gaan tot het gebruik van de sterkste niet-nucleaire bom in hun arsenaal. Ze deden dit in de strijd tegen Islamitische Staat (IS), die zich ook in het Afghaanse conflict mengt.

Aanhoudende gevechten in Kunduz

Ook in de noordelijke stad Kunduz, waar Nederland in het verleden actief was, woeden al dagenlang hevige gevechten. Al twee keer eerder viel de stad in handen van de Talibaan, die vorig jaar nog kortstondig het centrum van de stad bezette. De lokale bevolking vreest binnenkort weer te moeten vluchten: de gevechten vinden steeds dichter bij het centrum plaats.

De Afghaanse overheid heeft inmiddels elitetroepen naar Kunduz gestuurd in een poging om de Talibaan te verslaan, die een groot deel van het gebied rond de stad bezetten. Hun bolwerk is het district Khanabad, dat zich in het zuidoosten van de stad bevindt. De Talibaan zou overal in de stad bommen hebben geplaatst.

Volgens Reuters heeft een woordvoerder van de lokale politie gezegd dat de weg tussen Khanabad en het centrum van Kunduz inmiddels weer is heroverd. Ook verwacht de politie binnenkort enkele verloren districten weer in te nemen.

Er zitten nog honderd Nederlanders in Afghanistan, die er werken als adviseurs van hogere Afghaanse officieren en legerleiding. Ze zouden eind dit jaar moeten terugkeren naar Nederland, maar Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is er niet op gerust dat de Afghanen klaar zijn om zelfstandig de vrede te bewaken.

De Verenigde Staten vielen het land 15 jaar geleden binnen na de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001. Ze jaagden toen op kopstukken van de terreurgroep Al-Qaida, maar verklaarden ook aan de Talibaan de oorlog. Sindsdien hebben westerse militairen altijd voet aan de grond gehad in het gebied.