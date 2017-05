Meer aanmeldingen op universiteiten en hogescholen

Universiteiten hebben de afgelopen maanden veel meer aanmeldingen ontvangen dan een jaar geleden. Volgens de vereniging van universiteiten VSNU is sprake van een toename van 11 procent, zo maakte de organisatie woensdag bekend. Mensen die in september willen beginnen met een bacheloropleiding moesten hun aanmelding voor 1 mei indienen.

Bijna 81.800 aankomende studenten hebben zich uiteindelijk aangemeld, aldus de universiteitenvereniging. Het gaat daarbij nadrukkelijk om het aantal aanmelders, niet het aanmelding. Sommige aanstaande studenten melden zich namelijk voor meerdere opleidingen aan, omdat er bij hun voorkeursstudie sprake is van loting en ze een alternatief achter de hand willen hebben.

Over hoeveel studenten in september met hun opleiding beginnen zeggen de cijfers nog weinig, aldus een woordvoerder van de universiteitenkoepel. Die cijfers worden pas in oktober bekend:

“Daar zit altijd een verschil in. Sommige leerlingen melden zich aan en besluiten vervolgens om toch op reis te gaan, in plaats van naar de universiteit. Anderen halen hun eindexamen niet en kunnen dus niet beginnen.”

‘Harde conclusies niet mogelijk’

Het grootste deel van de mensen die zich hebben aangemeld is Nederlander, ongeveer 57.900. Dat aantal ligt ongeveer 8 procent hoger dan in 2016. Vanuit het buitenland hebben zich 23.900 aanstaande studenten aangemeld voor een bacheloropleiding op een Nederlandse universiteit, zo’n 18 procent meer dan vorig jaar.

Een verklaring voor het groeiende aantal aanmelders heeft de woordvoerder van de VSNU niet meteen. Sinds vorig jaar is op administratief gebied het één en ander veranderd, of dat ertoe heeft geleid dat meer studenten zich hebben aangemeld valt volgens haar niet te zeggen. “Harde conclusies kun je hier eigenlijk niet aan verbinden.”

Ook meer aanmeldingen op het HBO

Ook bij hogescholen hebben iets meer mensen zich ingeschreven voor een bacheloropleiding, meldt de Vereniging Hogescholen. In totaal gaat het om bijna 151.000 aankomende studenten, een toename van 4,7 procent in vergelijking met een jaar geleden. Vooral opleidingen in de landbouw en taal en cultuur hebben veel meer aanmeldingen ontvangen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg, dat de belangen behartigt van studenten, noemt de stijging positief. Maar de studentenorganisatie heeft ook een kanttekening, zo zegt voorzitter Jan Sinnige tegenover persbureau ANP: