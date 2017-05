Leg rode loper uit voor held Mario Draghi

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, is vandaag naar de Tweede Kamer gekomen. Draghi, de man van de kwantitatieve geldverruiming, van de negatieve rente, maar vooral ook de man die alles zou doen om de euro te redden. Het lijkt erop dat we met z’n allen een appeltje te schillen hebben met Mario. Wij maken ons zorgen om de lage spaarrente, onze pensioenen en de oververhitting op de huizenmarkt. En natuurlijk is het belangrijk om de ECB kritisch te volgen, maar er zijn ook – onderbelichte – redenen om Draghi juist te prijzen.

Eerste reden is dat wij als volk eigenlijk niet zulke grote spaarders zijn als we denken. De Duitsers, ook tegenstanders van Draghi’s beleid en inderdaad spaarders in hart en nieren, hebben reden tot klagen, maar wij juist niet. Als wij sparen, doen we dat in pensioenpotten die belegd worden. Het ruime monetair beleid van Draghi heeft die beleggingen spectaculair in waarde doen stijgen. Belangrijker: wij Nederlanders lenen veel, we hebben zo’n beetje de hoogste private schuld van de eurozone. Dat betekent dat de lage rente van Draghi ons financieel voordeel oplevert. Jonge huishoudens met hypotheken besparen er jaarlijks honderden euro’s door.

Ten tweede is Draghi verantwoordelijk voor het sussen van de eurocrisis. Zijn „we zullen binnen ons mandaat alles doen om de euro te redden” uit 2012 gaat de boeken in als de opmerking die rentes naar beneden bracht en de economie op adem deed komen. Het was cruciaal voor beëindiging van de crisis. Daarna heeft het ruime monetair beleid – inclusief de opkoop van obligaties – het herstel in de zuidelijke landen bevorderd. Nederland heeft veel te verliezen bij een uiteenspattende euro, en een florerende Zuid-Europese economie is ook voor ons belangrijk.

Iedere Nederlandse volksvertegenwoordiger die na Macrons zege opgelucht reageerde dat een ‘Frexit’ afgewend is, moet ook Draghi – die de euro redde – tot zijn helden rekenen.

Draghi op het matje roepen om de lage spaarrente is als klagen tegen de brandweer over je natte broek als net je brandende huis is geblust.In plaats van verantwoording afleggen, moeten we hem prijzen voor zijn kalmte in deze voor Europa woelige tijd.

Marieke Blom en Bert Colijn zijn econoom bij ING.